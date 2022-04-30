Во второй половине дня 27 апреля пятеро любителей моря, отправившихся на учебных парусниках морской школы Reval в рамках курсов капитанов прогулочных кораблей совершать учебную поездку из Пирита, не могли и предположить, что ясный солнечный день, подходящий для плавания по морю, обернется в морскую спасательную операцию, в которой им придётся выступить в роли спасателей, потренироваться в использовании спасательного жилета и поплавать в освежающем весеннем Таллиннском заливе, сообщает Postimees.
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«Я не чувcтвовал ни рук, ни ног». Желающие стать капитанами прогулочного катера едва выжили, оказавшись в ледяной воде
«Я не чувcтвовал ни рук, ни ног». Желающие стать капитанами прогулочного катера едва выжили, оказавшись в ледяной воде
Учебный парусник морской школы Reval – это небольшая восьмиметровая яхта с подъемным килем без особой роскоши: здесь нет ни туалета, ни даже мотора. Легкий в управлении парусник с нетрудным снаряжением как раз годится для плавания у берега и учебных поездок.
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