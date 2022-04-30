Эстонский эксперт: со своей главной задачей - предотвратить войну - ООН не справилась

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш побывал на этой неделе в России и Украине, но эти визиты вызвали много критики, поскольку вскоре после того, как он посетил Украину, российские войска обстреляли Киев ракетами, пишет Rus.ERR.

По словам Райк, было ожидаемо, что визит Гутерриша не будет эффективным: "Те, кто еще не верил, убедились, что Россия пренебрежительно относится к международным организациям".

По мнению Райк, сейчас ООН переживает самое сложное время в своей истории: "Если они ничего не могут сделать, чтобы предотвратить или остановить такую ​​войну, тогда возникает вопрос, что вообще является функцией ООН. Гутерриш пытался показать, что он пытается что-то сделать, чтобы каким-то образом показать важность ООН, но потерпел неудачу".