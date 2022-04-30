"Они вооружены до зубов, но это не армия": откровения волонтера, прошедшего через плен в Буче

- Сергей, где вас застала война?

- Война застала меня в Буче. Я - электронщик, работал в Буче над проектом по альтернативным технологиям. Так как мой партнер из Бучи, именно там мы и обустроили нашу исследовательскую лабораторию.

Первые три недели после вторжения в Буче было относительно спокойно. Именно поэтому многие и не уехали из города. По этой причине и я остался в Буче – у меня был проект, я должен был закончить работу. Где-то что-то гремело, пролетали снаряды, но еще было какое-то иллюзорное спокойствие.

- Танки сразу были?

- Да, но это были скорее залетные танки. Были кадыровцы, которых разбили на "Вокзальной", но в целом по городу люди еще как-то передвигались. Один-два танка, конечно могли проскочить, но в целом первые недели ни о какой оккупации речь не шла.

Но, опять-таки, Буча – это не три дома, это большой город, если в каком-то районе ситуация и обострялась, она не сразу сказывалась на всем городе. Например, та часть Бучи, которая в районе "Эпицентра" разрушена взрывами, а вот Лесная Буча практически не пострадала.

Но в целом было относительно спокойно, если конечно можно вообще говорить о спокойствии на войне под обстрелами.

- Как оккупанты заходили в Бучу?

- Группами. Была первая группа, потом вторая, через какое-то время - третья. Все эти группы вели себя по-разному и, самое интересное, они явно не контактировали между собой. У них не было четкой координации и это бросалось в глаза.

Кроме того, там был какой-то запредельный бардак, то есть постоянная ротация. Зашла одна группировка, через день она ушла и зашла другая, потом эта ушла и зашла третья. Было ощущение, что они сами толком не понимают, что тут делают.

- Что это были за группы, какие у них были шевроны?

- Я ничего не могу сказать о шевронах. Опознавательные знаки я бы не запомнил, даже если бы захотел. Это военный по нашивке поймет все и сразу, а для гражданского человека нашивка мало что скажет. Могу сказать только, что первыми в Бучу зашли русские. Потом были буряты. Вели себя по-разному, между собой не контактировали и как мне показалось, русские боятся бурятов.

- В чем была между ними разница?

- Если коротко и емко, то русские пили и грабили, а буряты – пили и убивали.

- А если не коротко?

- А если не коротко, то средний возраст и у тех и у других от 20 до 25 лет. Были, конечно и взрослые мужики, но в основном это совсем зеленые пацаны.