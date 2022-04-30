Жестоко убившему бездомного у Центрального рынка в Таллинне отказали в УДО

В УДО с последующим применением электронного наблюдения Шаповалову отказал сначала Вируский уездный, а затем и Тартуский окружной суд. Недавно постановление вступило в законную силу.

Согласно обвинительному заключению Пыхьяской окружной прокуратуры, 26 июня 2016 года Михаил Шаповалов в окрестностях столичного Центрального рынка не менее семи раз ударил ножом сидевшего на скамейке бездомного мужчину, который от полученных ранений скончался на месте.