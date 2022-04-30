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Жестоко убившему бездомного у Центрального рынка в Таллинне отказали в УДО

rus.postimees.ee
Жестоко убившему бездомного у Центрального рынка в Таллинне отказали в УДО
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Нож.
Нож. Фото: Marko Saarm

Судебная система Эстонии отказала в условно-досрочном освобождении из тюрьмы Михаилу Шаповалову, который в 2016 году без какой-либо причины убил бездомного в центре Таллинна, нанеся ему множественные ножевые ранения, пишет Rus.ERR.

В УДО с последующим применением электронного наблюдения Шаповалову отказал сначала Вируский уездный, а затем и Тартуский окружной суд. Недавно постановление вступило в законную силу.

Согласно обвинительному заключению Пыхьяской окружной прокуратуры, 26 июня 2016 года Михаил Шаповалов в окрестностях столичного Центрального рынка не менее семи раз ударил ножом сидевшего на скамейке бездомного мужчину, который от полученных ранений скончался на месте.

Харьюский уездный суд в августе 2017 года приговорил Шаповалова к 11 годам лишения свободы. Сам Шаповалов не признал себя виновным.

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