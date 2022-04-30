"Думал, что в кружке вода, а там была водка": нетрезвый водитель на год сел в тюрьму

В октябре 2021 года упомянутый гражданин, находясь за рулем легкового автомобиля в пьяном виде, едва не устроил ДТП в Выруском уезде: он выехал на встречную полосу, а от столкновения с двигавшейся в противоположном направлении легковушкой спасло то, что ее водитель, не переставая подавать звуковые сигналы, съехал на обочину. В этот момент обвиняемый вывернул руль вправо и вернулся на свою полосу, продолжив движение.