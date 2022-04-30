Тартуский уездный суд на год отправил в тюрьму 61-летнего мужчину, который несколько раз задерживался полицией за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, пишет Rus.ERR.
"Думал, что в кружке вода, а там была водка": нетрезвый водитель на год сел в тюрьму
"Думал, что в кружке вода, а там была водка": нетрезвый водитель на год сел в тюрьму
В октябре 2021 года упомянутый гражданин, находясь за рулем легкового автомобиля в пьяном виде, едва не устроил ДТП в Выруском уезде: он выехал на встречную полосу, а от столкновения с двигавшейся в противоположном направлении легковушкой спасло то, что ее водитель, не переставая подавать звуковые сигналы, съехал на обочину. В этот момент обвиняемый вывернул руль вправо и вернулся на свою полосу, продолжив движение.
После этого водитель второй машины, вместе с которым в машине находились супруга и 8-месячный ребенок, принял решение преследовать обвиняемого. Тот, создав по пути еще несколько опасных ситуаций, доехал до магазина в Рыуге и остановился. Бдительный гражданин позвонил в полицию.
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