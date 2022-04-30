Сб, 30.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

В понедельник Каллас передаст Рийгикогу проект допбюджета на 2022 год

rus.postimees.ee
В понедельник Каллас передаст Рийгикогу проект допбюджета на 2022 год
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Премьер-министр Кая Каллас.
Премьер-министр Кая Каллас. Фото: Postimees / SILLE ANNUK

В понедельник, 2 мая, глава правительства Кая Каллас передаст Рийгикогу проект дополнительного госбюджета на 2022 год, пишет Rus.ERR.

Также премьер-министр намерена выступить с политическим заявлением, которое продлится до 20 минут.

Объем принятых правительством в рамках дополнительного бюджета решений составляет 732 миллиона евро, к которым добавятся влияние налоговой сферы и изменения в расходах, автоматически зависящих от налоговых поступлений, в результате чего общий объем расходов и инвестиций составит 802,9 миллиона евро, ранее сообщала пресс-служба кабмина.

По словам премьер-министра Каи Каллас, дополнительный бюджет поможет эстонскому государству и народу справиться с последствиями войны на территории Украины.

Допбюджет предусматривает, в том числе увеличение прожиточного минимума со 150 евро до 200 евро, а также выделение в ноябре разового пособия в размере 50 евро семьям с детьми и пенсионерам с целью помочь им справиться с повышением стоимости электроэнергии.

Ключевые слова
Наверх