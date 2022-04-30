В понедельник Каллас передаст Рийгикогу проект допбюджета на 2022 год

Также премьер-министр намерена выступить с политическим заявлением, которое продлится до 20 минут.

Объем принятых правительством в рамках дополнительного бюджета решений составляет 732 миллиона евро, к которым добавятся влияние налоговой сферы и изменения в расходах, автоматически зависящих от налоговых поступлений, в результате чего общий объем расходов и инвестиций составит 802,9 миллиона евро, ранее сообщала пресс-служба кабмина.

По словам премьер-министра Каи Каллас, дополнительный бюджет поможет эстонскому государству и народу справиться с последствиями войны на территории Украины.