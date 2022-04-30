В понедельник, 2 мая, глава правительства Кая Каллас передаст Рийгикогу проект дополнительного госбюджета на 2022 год, пишет Rus.ERR.
В понедельник Каллас передаст Рийгикогу проект допбюджета на 2022 год
Также премьер-министр намерена выступить с политическим заявлением, которое продлится до 20 минут.
Объем принятых правительством в рамках дополнительного бюджета решений составляет 732 миллиона евро, к которым добавятся влияние налоговой сферы и изменения в расходах, автоматически зависящих от налоговых поступлений, в результате чего общий объем расходов и инвестиций составит 802,9 миллиона евро, ранее сообщала пресс-служба кабмина.
По словам премьер-министра Каи Каллас, дополнительный бюджет поможет эстонскому государству и народу справиться с последствиями войны на территории Украины.
Допбюджет предусматривает, в том числе увеличение прожиточного минимума со 150 евро до 200 евро, а также выделение в ноябре разового пособия в размере 50 евро семьям с детьми и пенсионерам с целью помочь им справиться с повышением стоимости электроэнергии.