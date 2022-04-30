На судах Tallink можно читать запрещенные в Эстонии новости

Известно, что Департамент защиты прав потребителей и технадзора уже предписал эстонским интернет-провайдерам на несколько недель заблокировать доступ к многочисленным российским сайтам, поскольку они оправдывают агрессию в Украине. Жители Эстонии лишены возможности читать такие российские новостные сайты, как ntv.ru, ren.tv, 5-tv.ru, 78.ru, 1tv.com, lenta.ru, tass.ru, smotrim.ru, ontvtime.ru, tokshow.online и rus24.tv. Однако, согласно информации Postimees, все эти сайты можно свободно посетить, находясь на пароме в Швецию или Финляндию.

ИТ-специалист Tallink Мартин Мюрк сказал, что сам Tallink не занимается ограничением веб-трафика и позволяет пользователям Wi-Fi на корабле смотреть то, что разрешают поставщики услуг. «На пути из Швеции в Таллинн мы используем шведские, финские (отдельно Аландские острова) и эстонские телекоммуникационные компании. Поэтому, если портал или сайт доступны в сети, следует спросить у телекоммуникационных компаний, почему определенные сайты и страницы еще не ограничены», — сказал Мюрк.