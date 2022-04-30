Спасатели потушили в Вильяндимаа ландшафтный пожар, вызванный неосторожным обращением с костром.
В Вильяндимаа из-за оставленного без присмотра костра вспыхнул пожар
«Свежий пример из волости Вильянди — что бывает, если нарушать правила пожарной безопасности. Загорелись полгектара прошлогодней травы и молодого леса, потому что очередной разводивший костер болван оставил его без присмотра, а позже еще оправдывался, что спасатели и должны тушить огонь», - сообщил спасательный департамент в социальных сетях.
Департамент напоминает, что сжигать прошлогоднюю траву и камыши запрещено круглый год, а костер разрешено разводить только в безветренную погоду.
«Учитывайте направление ветра, чтобы искры не отнесло на здание или растения, костер должен быть как минимум в десяти шагах от здания, уберите кострище и из его окрестностей горючие материалы, смочите землю под костром водой и насыпьте вокруг него земляной вал или камни», - напоминает департамент.
Сжигать в костре можно только чистую, непропитанную древесину, картон и бумагу. В лесу костер можно разводить только в специально предусмотренных для этого местах. Во время гриля или разведения костра нужно иметь при себе огнетушитель или хотя бы ведро с водой. При этом гриль нельзя ни на секунду оставлять без присмотра, а окурки нельзя бросать на легковоспламеняющуюся почву.