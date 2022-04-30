В Вильяндимаа из-за оставленного без присмотра костра вспыхнул пожар

«Свежий пример из волости Вильянди — что бывает, если нарушать правила пожарной безопасности. Загорелись полгектара прошлогодней травы и молодого леса, потому что очередной разводивший костер болван оставил его без присмотра, а позже еще оправдывался, что спасатели и должны тушить огонь», - сообщил спасательный департамент в социальных сетях.

Департамент напоминает, что сжигать прошлогоднюю траву и камыши запрещено круглый год, а костер разрешено разводить только в безветренную погоду.

«Учитывайте направление ветра, чтобы искры не отнесло на здание или растения, костер должен быть как минимум в десяти шагах от здания, уберите кострище и из его окрестностей горючие материалы, смочите землю под костром водой и насыпьте вокруг него земляной вал или камни», - напоминает департамент.