Вечер 18 апреля. Погода в Москве соответствует ранней весне – плюсовая температура, но на улице достаточно холодно и пасмурно. В тот же день российские издания начинают сообщать об одном убийстве, но о разных его версиях.
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Криминал ⟩ Странные смерти российских олигархов носят отпечаток наемного убийства
Странные смерти российских олигархов носят отпечаток наемного убийства
Примечание автора: я рекомендую читателю хотя бы несколько раз прочитать следующую статью, чтобы всё понять. Статья может сперва показать очень сложной как роман Кафки. Но что поделать – материал собран из СМИ восточного соседа.
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