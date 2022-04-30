Сб, 30.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Криминал ⟩ Странные смерти российских олигархов носят отпечаток наемного убийства

Георгий Белтадзе
Странные смерти российских олигархов носят отпечаток наемного убийства
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Странные убийства российских олигархов
Странные убийства российских олигархов Фото: Illustratsioon: Artur Kuus

Вечер 18 апреля. Погода в Москве соответствует ранней весне – плюсовая температура, но на улице достаточно холодно и пасмурно. В тот же день российские издания начинают сообщать об одном убийстве, но о разных его версиях.

Примечание автора: я рекомендую читателю хотя бы несколько раз прочитать следующую статью, чтобы всё понять. Статья может сперва показать очень сложной как роман Кафки. Но что поделать – материал собран из СМИ восточного соседа.

Первая версия

Ключевые слова
Наверх