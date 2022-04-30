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Галерея ⟩ В Выхма разгорелся сильный пожар

Эльмо Рийг Марко Суурмяги / Sakala Трийн Лойде
В Выхма разгорелся сильный пожар
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Suur põleng Võhmas.
Suur põleng Võhmas. Фото: Elmo Riig

Днем, 30 апреля ​​в Выхма загорелся двухэтажный жилой дом, расположенный напротив железнодорожного вокзала. Огонь успел полностью уничтожить деревянные сараи за домом. К сожалению, огонь также уничтожил крышу, дом оказался более непригодным для проживания, пишет Sakala.

Сообщение о пожаре на улице Кауба в Выхма поступило в Центр тревоги в 15:28. В 16:20 на место прибыли пять спасательных машин и три бригады скорой помощи.

Через час после обнаружения возгорания, стало известно, что пострадавших нет, по крайней мере, по предварительным данным. 

По словам местных жителей, возгорание началось в сараях, а от искр загорелись крыша и чердак дома. В доме было три квартиры. 

Людям, оставшимся без крова, сначала предложили жилье соседи, живущие по соседству.

Спасатели продолжают работать на месте, также они пытаются обезопасить здания вокруг.

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