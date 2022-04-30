Днем, 30 апреля в Выхма загорелся двухэтажный жилой дом, расположенный напротив железнодорожного вокзала. Огонь успел полностью уничтожить деревянные сараи за домом. К сожалению, огонь также уничтожил крышу, дом оказался более непригодным для проживания, пишет Sakala.
Галерея ⟩ В Выхма разгорелся сильный пожар
В Выхма разгорелся сильный пожар
Сообщение о пожаре на улице Кауба в Выхма поступило в Центр тревоги в 15:28. В 16:20 на место прибыли пять спасательных машин и три бригады скорой помощи.
Через час после обнаружения возгорания, стало известно, что пострадавших нет, по крайней мере, по предварительным данным.
По словам местных жителей, возгорание началось в сараях, а от искр загорелись крыша и чердак дома. В доме было три квартиры.
Людям, оставшимся без крова, сначала предложили жилье соседи, живущие по соседству.
Спасатели продолжают работать на месте, также они пытаются обезопасить здания вокруг.