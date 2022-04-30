Галерея ⟩ В Выхма разгорелся сильный пожар

Сообщение о пожаре на улице Кауба в Выхма поступило в Центр тревоги в 15:28. В 16:20 на место прибыли пять спасательных машин и три бригады скорой помощи.

Через час после обнаружения возгорания, стало известно, что пострадавших нет, по крайней мере, по предварительным данным.

По словам местных жителей, возгорание началось в сараях, а от искр загорелись крыша и чердак дома. В доме было три квартиры.

Людям, оставшимся без крова, сначала предложили жилье соседи, живущие по соседству.