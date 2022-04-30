С 1 мая компания Latvijas balzams сменит название на Amber Latvijas balzams, сообщил председатель правления предприятия Интар Гейданс. Об этом пишет Rus.TVNET.
Latvijas balzams меняет название
Он отмечает, что семь лет назад АО Latvijas balzams присоединилось к компании по производству и дистрибуции алкогольных напитков Amber Beverage Group. Участие в группе принесло производителю алкогольных напитков Latvijas balzams несколько преимуществ: более крупные заказы, новых клиентов и несколько проектов развития.
По решению, принятому собранием акционеров АО Latvijas balzams 30 сентября прошлого года, с 1 мая этого года общество будет выступать под наименованием АО Amber Latvijas balzams.
Гейданс подчеркивает, что смена названия не повлечет за собой никаких изменений для сотрудников компании, поставщиков и покупателей услуг. Изменятся только официальное название компании, реквизиты, адреса электронной почты сотрудников и адрес сайта - на amberlb.lv.
АО Amber Latvijas balzams является ведущим производителем алкогольных напитков в странах Балтии с историей, начинающейся в 1900 году. Компании принадлежат два производства алкогольных напитков в Риге: завод спиртных напитков и завод игристых вин и безалкогольных напитков.
АО Amber Latvijas balzams является одним из ведущих экспортеров в Латвии, а также одним из крупнейших налогоплательщиков в стране.