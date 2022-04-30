Latvijas balzams меняет название

Он отмечает, что семь лет назад АО Latvijas balzams присоединилось к компании по производству и дистрибуции алкогольных напитков Amber Beverage Group. Участие в группе принесло производителю алкогольных напитков Latvijas balzams несколько преимуществ: более крупные заказы, новых клиентов и несколько проектов развития.

По решению, принятому собранием акционеров АО Latvijas balzams 30 сентября прошлого года, с 1 мая этого года общество будет выступать под наименованием АО Amber Latvijas balzams.

Гейданс подчеркивает, что смена названия не повлечет за собой никаких изменений для сотрудников компании, поставщиков и покупателей услуг. Изменятся только официальное название компании, реквизиты, адреса электронной почты сотрудников и адрес сайта - на amberlb.lv.

АО Amber Latvijas balzams является ведущим производителем алкогольных напитков в странах Балтии с историей, начинающейся в 1900 году. Компании принадлежат два производства алкогольных напитков в Риге: завод спиртных напитков и завод игристых вин и безалкогольных напитков.