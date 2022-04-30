Фото ⟩ Во время празднования Первого мая в Финляндии произошло ДТП, пострадали два человека

По предварительным данным, машина врезалась в несколько автомобилей. По меньшей мере два человека получили травмы. Полиция задержала водителя.

«Мы сидели в Cafe Esplanades, когда раздался ужасный шум. Машина чуть не въехала в кафе, двери кафе разлетелись. Один человек, кажется, ранен, многие в шоке», — написал один из клиентов кафе в Twitter.