Сб, 30.04.2022
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Фото ⟩ Во время празднования Первого мая в Финляндии произошло ДТП, пострадали два человека

rus.postimees.ee
Во время празднования Первого мая в Финляндии произошло ДТП, пострадали два человека
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Iltaleht сообщил, что во время празднования Первого мая произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали по меньшей мере два человека.

По предварительным данным, машина врезалась в несколько автомобилей. По меньшей мере два человека получили травмы. Полиция задержала водителя. 

Фото с места событий.
Фото с места событий. Фото: Erakogu

«Мы сидели в Cafe Esplanades, когда раздался ужасный шум. Машина чуть не въехала в кафе, двери кафе разлетелись. Один человек, кажется, ранен, многие в шоке», — написал один из клиентов кафе в Twitter. 

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