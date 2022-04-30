Оппозиционные партии "Отечество" и EKRE намерены добиться пересмотра Закона об иностранцах, новая редакция которого предусматривает упрощение использования рабочей силы из третьих стран, в частности Украины. Однако коалиция выступает против, пишет Rus.ERR.
В Рийгикогу продолжаются споры вокруг Закона об иностранцах: коалиция не хочет его менять
В Рийгикогу продолжаются споры вокруг Закона об иностранцах: коалиция не хочет его менять
Напомним, неделю назад президент оставил поправки непровозглашенными и вернул документ на доработку в Рийгикогу. Коалиционные партии намерены устранить ряд недочетов, но по существу оставить обновленный закон в неизменном виде, сообщила в субботу "Актуальная камера".
"Мы, разумеется, учтем замечания президента, и парламент вновь рассмотрит документ, и примет его в неизменном виде, таков наш план", - сказала лидер Партии реформ, премьер-министр Кая Каллас.
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