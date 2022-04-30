В Рийгикогу продолжаются споры вокруг Закона об иностранцах: коалиция не хочет его менять

Напомним, неделю назад президент оставил поправки непровозглашенными и вернул документ на доработку в Рийгикогу. Коалиционные партии намерены устранить ряд недочетов, но по существу оставить обновленный закон в неизменном виде, сообщила в субботу "Актуальная камера".