Российский самолет нарушил воздушное пространство Швеции

Инцидент произошел на фоне происходящей российской агрессии против Украины, после начала которой в Швеции, а также в соседней Финляндии усилилось стремление к вступлению в Североатлантический альянс. Предположительно, официальное обращение двух стран к НАТО может произойти уже в середине мая. В этом случае заявки о вступлении двух скандинавских стран могут быть рассмотрены на саммите альянса в Мадриде, запланированном на июнь.