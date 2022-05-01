Фото ⟩ Противоминная группа НАТО провела учения с ВМС Финляндии

Корабли НАТО на этой неделе посетили порт Турку в Финляндии, после чего эстонские, латвийские и нидерландские корабли начали совместные учения с финскими военно-морскими тральщиками Purunpaa и Vahterpaa.

Совместные учения длились три дня, на протяжении которых осуществлялось маневрирование кораблей, боевое прикрытие и связь.

Генерал-лейтенант Мартин Херем посетил все корабли, участвовавшими в учениях, ознакомился с их экипажами, техникой и задачами.

Командование и большая часть противоминной группы НАТО укомплектованы военно-морскими силами. В ней также участвует на основании шестимесячной ротации тральщик ВМС Эстонии Sakala.

Постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG1) является одной из четырех групп кораблей под командованием военно-морских сил НАТО и входит в силы быстрого реагирования альянса.

Она состоит в основном из тральщиков союзников и участвует в учениях разных странах.