Галерея ⟩ Власть в Тарту на одну ночь перешла к студентам

Мэр Тарту Урмас Клаас с радостью сообщил, что после перерыва, вызванного коронавирусом, он снова может на ночь передать власть в городе студентам. «Вам не нужно утром приносить ее обратно, я сам найду ее в нужном месте», — сказал Клаас перед Ратушей.

Представитель корпорации Tehnola Гейдо Кыргесаар пообещал мэру, что студенты не будут злоупотреблять властью.

Ректор Тартуского университета Тоомас Ассер отметил, что если два года празднование Вальпургиевой ночи отменялось из-за распространения коронавируса, то и сейчас не лучшее время для торжеств. «Чуть в более 1000 километрах от нас происходит что-то, чего западный мир не понимает и не хочет понимать», — сказал Ассер о войне в Украине. Он призвал студентов в Вальпургиеву ночь быть ответственными.