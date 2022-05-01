Тренер по футболу: высылал родителям фотографии из Бучи и Гостомеля, но они попросили прекратить, у них другая информация

«Не хочу, чтобы кто-то столкнулся с ситуацией, когда родители не верят детям. Я высылал родителям фотографии из Бучи и Гостомеля, но они попросили прекратить, у них другая информация об этой ситуации. И сейчас мы, когда общаемся, тему войны не затрагиваем», - сказал Хацкевич.

До начала войны он жил в Киеве, но сейчас он оттуда уехал. «Говорю им, что уехал из Киева, а они мне: "ну да, вас же бандеровцы и неонацисты бомбят"», - добавляет тренер.