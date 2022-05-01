В течение мая Транспортный департамент установит на придорожных парковках новые урны для мусора, которые предназначены только для выбрасывания мусора, образующегося во время движения.
Транспортный департамент вынужден объяснять людям, как пользоваться мусорными баками на придорожных парковках
«Мы приняли принципиальное решение в Департаменте транспорта, и в мае мы установим новые урны на парковках у дорог. Мусорные баки уже есть во многих местах», — сказал руководитель отдела строительства и ухода Департамента транспорта Янар Тюкк, по словам которого, к сожалению, установленные на парковках урны по-прежнему используются людьми для выброса бытового мусора.
«В первый день вокруг новых баков образовалась куча мусора, — объяснил Тюкк. — Сегодня, когда многие люди в Эстонии проводят весенние уборки у себя дома, я хочу напомнить, что мы также поддерживаем порядок на придорожных парковках и используем новые урны для мусора, чтобы выбрасывать мелкий мусор, образующийся во время поездки».
Сортировка бытовых отходов – это в первую очередь задача органов местного самоуправления, а мусорные баки автостоянок не предназначены для мусора, образующегося дома, на даче или на работе.
В настоящее время вдоль государственных дорог установлено около 550 небольших мусорных баков, чтобы выбрасывать мелкий мусор, но на наиболее посещаемых автостоянках необходимы дополнительные баки. Размер новых баков может варьироваться от 140 до 660 литров и зависит от того, как часто компания по вывозу отходов может предлагать свои услуги.
В начале этого года Департамент транспорта убрал с автостоянок 63 больших мусорных контейнера. Во многих случаях мусорные баки заполнялись различными бытовыми, смешанными и строительными отходами, также складировался мусор вокруг баков. Все это в конечном итоге приводило к тому, что водители не могли выбросить свой мусор в предназначенные для этого контейнеры, потому что те уже были полностью забиты.