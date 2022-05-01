Транспортный департамент вынужден объяснять людям, как пользоваться мусорными баками на придорожных парковках

«Мы приняли принципиальное решение в Департаменте транспорта, и в мае мы установим новые урны на парковках у дорог. Мусорные баки уже есть во многих местах», — сказал руководитель отдела строительства и ухода Департамента транспорта Янар Тюкк, по словам которого, к сожалению, установленные на парковках урны по-прежнему используются людьми для выброса бытового мусора.

«В первый день вокруг новых баков образовалась куча мусора, — объяснил Тюкк. — Сегодня, когда многие люди в Эстонии проводят весенние уборки у себя дома, я хочу напомнить, что мы также поддерживаем порядок на придорожных парковках и используем новые урны для мусора, чтобы выбрасывать мелкий мусор, образующийся во время поездки».

Сортировка бытовых отходов – это в первую очередь задача органов местного самоуправления, а мусорные баки автостоянок не предназначены для мусора, образующегося дома, на даче или на работе.

В настоящее время вдоль государственных дорог установлено около 550 небольших мусорных баков, чтобы выбрасывать мелкий мусор, но на наиболее посещаемых автостоянках необходимы дополнительные баки. Размер новых баков может варьироваться от 140 до 660 литров и зависит от того, как часто компания по вывозу отходов может предлагать свои услуги.