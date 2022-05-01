Вс, 1.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Региональное отделение Центристской партии Тартумаа возглавит Игорь Грязин

rus.postimees.ee
Региональное отделение Центристской партии Тартумаа возглавит Игорь Грязин
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Игорь Грязин и Марика Туус-Лауль
Игорь Грязин и Марика Туус-Лауль Фото: Erakogu

На ежегодном собрании председателем регионального отделения Центристской партии Тартуского уезда был избран Игорь Грязин, депутат Рийгикогу и бывший депутат Европейского парламента, который принял на себя обязанности лидера от Марики Туус-Лауль.

По словам Игоря Грязина, его первоочередной задачей является объединение круга его знакомых и членов регионального отделения Центристской партии Тартуского уезда. Затем нужно сосредоточиться на парламентских выборах.

«Марика Туус-Лауль проделала большую работу в качестве руководителя регионального отделения, и я чувствую большую ответственность за то, что принял эстафету», — сказал Гязин. — Тартумаа – очень специфический район – с одной стороны здесь находится Тыравереская обсерватория, а с другой – живут старообрядцы Чудского озера. Моя большая страсть – региональная политика, и я стремлюсь к тому, чтобы полноценная жизнь вместе с услугами и быстрым сообщением была доступна в каждом уголке Эстонии. Как священнослужителя меня также волнует церковь. В этой области тут тоже много проблем, только в районе Муствеэ есть пять церквей».

Ключевые слова
Наверх