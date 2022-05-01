Региональное отделение Центристской партии Тартумаа возглавит Игорь Грязин

«Марика Туус-Лауль проделала большую работу в качестве руководителя регионального отделения, и я чувствую большую ответственность за то, что принял эстафету», — сказал Гязин. — Тартумаа – очень специфический район – с одной стороны здесь находится Тыравереская обсерватория, а с другой – живут старообрядцы Чудского озера. Моя большая страсть – региональная политика, и я стремлюсь к тому, чтобы полноценная жизнь вместе с услугами и быстрым сообщением была доступна в каждом уголке Эстонии. Как священнослужителя меня также волнует церковь. В этой области тут тоже много проблем, только в районе Муствеэ есть пять церквей».