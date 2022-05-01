Рейнсалу: мэр Кылварт должен был заявить, что 9 мая не следует праздновать

Вчера в Rus.Delfi Кылварт высказался среди прочего, что «9 мая мы поминаем всех погибших — мы поминаем героев, которые защищали и освобождали, делали все, чтобы прекратить ужасы войны. Никто из нас не хочет войны. В своем доме, городе, стране. Никто не хочет испытывать горечи безысходности и безвозвратных потерь. Никто не хочет покидать свой дом, чтобы спасти свою жизнь и жизни своих близких. 9 мая — прежде всего про это».

По мнению Рейнсалу, мэр сделал с виду мирное, но по сути совершенно неверное заявление по поводу 9 мая.

«8 мая 2020 года Эстония в Совете Безопасности ООН провела глобальную дискуссию. Во время видеоконференции историк Тимоти Снайдер заявил, что окончание Второй мировой войны означало, что некоторые европейские страны оказались под советской оккупацией, поскольку пакт Молотова-Риббентропа разделил территории», - пишет Рейнсалу.

«День 8 мая для разных людей значит разные вещи. В конце Второй мировой войны Советский Союз отобрал те территории, которые были ему обещаны Гитлером в 1939 году. Это означало, что такие суверенные страны как Литва, Латвия и Эстония в конце Второй мировой войны вновь утратили независимость». Профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер на видеоконференции Совета безопасности ООН 8 мая 2020 года.

«Для Эстонии 9 мая означало начало второй советской оккупации, а не поминание героев-освободителей, как пишет мэр Таллинна, - считает Рейнсалу. - Мэр пишет, что участники Великой Отечественной Войны завещали нам это. Те русские солдаты с красными флагами, которые в 1944 году сорвали эстонский триколор с башни Длинный Герман, и армия оккупантов в Эстонии не накладывали на нас никаких обязательств. Наш долг — почитать память пятой части населения Эстонии, которая погибла во времена коммунистической и нацистской оккупаций. Значение 9 мая для эстонского народа предельно ясно: это торжественное поминание повторной оккупации Эстонии, которое годами проводилось с использованием символики военной армии, совершавшей военные преступления».

Рейнсалу уверен, что мэр должен был призвать людей не отмечать 9 мая, потому что этот день несет для эстонского народа совсем другое значение, а теперь и вовсе является символом поддержки войны России против Украины.