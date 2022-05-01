8 мая в центре культуры «Линдакиви» состоится концерт ко Дню матери. Мероприятие бесплатное.
В центре культуры «Линдакиви» состоится концерт ко Дню матери
В центре культуры «Линдакиви» состоится концерт ко Дню матери
«Во времена пандемии все мероприятия либо отменялись, либо проходили в меньшем формате. Наша цель на данный момент вернуть в Ласнамяэ культурную жизнь и не отметить День матери мы не могли. Насладится мероприятием могут все, кто отмечает День матери. Я приглашаю всех желающих на концерт», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Мероприятие пройдет в центре культуры «Линдакиви» (улица Яан Коорти, 22). Концерт начнется в 14:00.
На концерте выступят кружки по интересам «Линдакиви», такие как вокально-эстрадная студия «Кнопочки», танцевальная студия «Mission4», клуб «Тип-Топ», Творческий центр «Аплаус», «TUTTI STUDIO» и вокальная студия «Voice & Beauty».
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