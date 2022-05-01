Мнение ⟩ Политолог: власти Таллинна боятся переименовать отрезок улицы у посольства России?

Последнее представляется непреодолимым препятствием для руководства города. Вместо того чтобы хотя бы попробовать пойти этим путем и подать заявление министру, город Таллинн уже объявил, что в парке Лембиту будет построена украинская площадь! И все, готово! Хотя и в этом вопросе вице-мэр Липпус забрала некоторые свои слова обратно, потому что оказалось, что процесс привлечения заинтересованных сторон только начался, и речь идет о проекте решения. Нет привлечения - нет решения.

Город также любит подчеркивать, что план создания площади Украины в парке Лембиту устраивал и украинскую общину, и посла Украины в Эстонии. Первый вопрос, который возникает, — из кого состоит эта община и как она была хотя бы привлечена? Было бы также интересно узнать, предлагали ли общине и послу вариант назвать часть улицы Пикк, 19, например, «Свободная Украина, 1»? В ситуации, когда 28 марта Министерство иностранных дел Украины также обратилось с просьбой о переименовании улицы перед российским посольством, сомнительно, что община или посол не поддержали этот вариант.

Самым непонятным во всем этом процессе остается то, почему Таллинн боится обратиться к министру государственного управления Яаку Аабу? Согласно Закону о географических названиях, городу достаточно подать заявление на изменение названия участка улицы, после чего министр даст свое заключение. Это нормальная часть работы министерств, и Таллинну не стоит опасаться, что министр Ааб затянет с рассмотрением заявки или не захочет помочь городу в этом вопросе. Скорее, различные министерства призвали местные органы власти обратиться за помощью.

Петицию о переименовании части улицы перед посольством России в поддержку Украины за короткое время поддержали более 1500 жителей Таллинна. Поэтому было бы разумно, чтобы Таллинн подал петицию министру государственного управления сейчас, так как стало ясно реальное препятствие для этого процесса. Тогда процесс может продвинуться вперед. Если же заявление не оформят, то будет понятно, что его просто не собирались подавать: у столицы есть умелая команда юристов, и они справились бы с составлением официального заявления. Снова и снова встает вопрос лишь о политической воле властей Таллинна заняться болезненным для российского посольства и, косвенно, для Кремля, вопросом о переименовании части улицы перед зданием посольства.