За период с 27 февраля до конца апреля в Эстонию от российского военного вторжения сбежали 34 590 жителей Украины.
В Эстонию прибыли более 34 500 военных беженцев из Украины
В Эстонию прибыли более 34 500 военных беженцев из Украины
Всего зарегистрированы ходатайства о предоставлении временной защиты 23 014 людям, сообщается в статистике Департамента полиции и погранохраны.
В субботу в Эстонию прибыли 555 человек, в том числе 114 детей. 359 человек из прибывших использовали Эстонию в качестве транзитной страны. В местах размещения было 4428 человек, в том числе 1694 ребенка.
В пятницу в Эстонию прибыли 587 человек, в том числе 114 детей. 325 человек из прибывших использовали Эстонию в качестве транзитной страны.
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