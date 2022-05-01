В Эстонию прибыли более 34 500 военных беженцев из Украины

Всего зарегистрированы ходатайства о предоставлении временной защиты 23 014 людям, сообщается в статистике Департамента полиции и погранохраны.

В субботу в Эстонию прибыли 555 человек, в том числе 114 детей. 359 человек из прибывших использовали Эстонию в качестве транзитной страны. В местах размещения было 4428 человек, в том числе 1694 ребенка.