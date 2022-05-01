POSTIMEES В МАКАРОВЕ ⟩ Следы военных действий постепенно исчезают

В Макарове, в полусотне километров к западу от столицы Украины, дорожные рабочие латают образовавшиеся в результате военных действий дыры в асфальте. Работа кажется бесконечной. Однако автовладельцы должны все время держать ухо востро и проезжать между отверстиями, которые необходимо залатать, чтобы не разбить машину.

Местная пожилая дама, которая уехала из села до российского вторжения, рассказала, что ее муж, несмотря ни на что, решил остаться там. Женщина, которая несколько недель отсутствовала в Макарове, обнаружила тело мужа, вернувшись домой три дня назад, и начала организовывать похороны.

Макаров был одним из многих населенных пунктов вблизи столицы, где была уничтожена российская военная техника. В поле на окраине поселка до сих пор лежат обломки сбитого украинской армией военного вертолета Ми-8 и рядом с ним три скелета - экипаж, погибший вместе с самолетом.

При выезде из населенного пункта по Житомирскому шоссе можно увидеть разбитые танки. Прохожие не упускают возможности сфотографироваться с ними.

Один из местных жителей рассказал, какие акты насилия совершали завоеватели с самым разным прошлым.

«Были и чеченцы (кадыровцы), и буряты, такие краснощекие ребята. Они угоняли машины, на которых рисовали буквы V. Мы нашли две машины, но они были в таком состоянии, что с ними уже ничего не сделаешь. Можно было бы проехать, но они помяты и разбиты», — сказал мужчина.