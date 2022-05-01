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Пыхья-Таллинн отметит День матери концертом

rus.postimees.ee
Пыхья-Таллинн отметит День матери концертом
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Vikipedia

В воскресенье, 8 мая в 12 часов во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13) состоится концерт ко Дню матери, на котором выступят ученики Таллиннской Коплиском школы по интересам и ансамбль The Soul Singers.

Ученики Коплиской школы по интересам выступят с песнями эстонских и иностранных авторов, а также танцевальной программой. Ансамбль The Soul Singers представит специальную программу, подготовленную ко Дню матери.

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