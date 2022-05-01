В воскресенье, 8 мая в 12 часов во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13) состоится концерт ко Дню матери, на котором выступят ученики Таллиннской Коплиском школы по интересам и ансамбль The Soul Singers.
Пыхья-Таллинн отметит День матери концертом
Пыхья-Таллинн отметит День матери концертом
Ученики Коплиской школы по интересам выступят с песнями эстонских и иностранных авторов, а также танцевальной программой. Ансамбль The Soul Singers представит специальную программу, подготовленную ко Дню матери.
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