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СМИ: российские пенсии за границей будут платить в рублях

rus.tvnet.lv
СМИ: российские пенсии за границей будут платить в рублях
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Пенсионер. Иллюстративное фото
Пенсионер. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova / LETA

Правительство России решило, что те россияне, кто проживает за границей и из-за санкций не получают пенсию и другие социальные выплаты, отныне смогут предоставить открытый в российском банке счет и получать средства на него в рублях. Об этом пишет Rus.TVNET со ссылкой на российские СМИ, которые ссылаются на указ премьер-министра России Михаила Мишустина. 

«Выплату в таком случае произведут путем зачисления на банковские счета, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», - сказано в документе.

Чтобы начать получать деньги, россиянам необходимо обратиться с письменным или электронным заявлением в ведомства, которое этими выплатами занимается. В документе нужно указать реквизиты счёта, открытого в банке на территории России.

До поступления заявления выплаты будут приостановлены.

Указ действует до 31 декабря 2022 года.

Ранее Rus.TVNET писал, что получатели российских пенсий в Латвии сталкиваются с трудностями в их получении.

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