СМИ: российские пенсии за границей будут платить в рублях

Правительство России решило, что те россияне, кто проживает за границей и из-за санкций не получают пенсию и другие социальные выплаты, отныне смогут предоставить открытый в российском банке счет и получать средства на него в рублях. Об этом пишет Rus.TVNET со ссылкой на российские СМИ, которые ссылаются на указ премьер-министра России Михаила Мишустина.