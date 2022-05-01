Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке ряда визовых преференций для граждан большинства стран Европы. Соответствующая информация размещена на официальном портале правовой информации.
Россия отменила визовые преференции для ряда категорий граждан ЕС
Россия отменила визовые преференции для ряда категорий граждан ЕС
Закон вводит визовый режим для обладателей дипломатических паспортов - граждан стран ЕС, Швейцарии, Норвегии, Дании, Исландии, Лихтенштейна, а также упраздняет визовые преференции для членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, а также для журналистов из перечисленных государств.
Закон приостанавливает отдельные положения международных договоров с перечисленными странами, которые касаются дипломатических паспортов и виз. Статьи содержат формулировку: "В связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия". В законе отмечается, что решение о возобновлении действия положений принимается президентом России.
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