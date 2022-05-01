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Россия отменила визовые преференции для ряда категорий граждан ЕС

BNS/"Интерфакс"
Россия отменила визовые преференции для ряда категорий граждан ЕС
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Российско-эстонская граница.
Российско-эстонская граница. Фото: Marko Saarm / Sakala

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке ряда визовых преференций для граждан большинства стран Европы. Соответствующая информация размещена на официальном портале правовой информации.

Закон вводит визовый режим для обладателей дипломатических паспортов - граждан стран ЕС, Швейцарии, Норвегии, Дании, Исландии, Лихтенштейна, а также упраздняет визовые преференции для членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, а также для журналистов из перечисленных государств.

Закон приостанавливает отдельные положения международных договоров с перечисленными странами, которые касаются дипломатических паспортов и виз. Статьи содержат формулировку: "В связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия". В законе отмечается, что решение о возобновлении действия положений принимается президентом России.

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