Исследование: в Финляндии ковидом переболело не менее 30 процентов населения

Согласно официальной статистике, в Финляндии за время пандемии зафиксировано 1 023 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Однако исследования, проведенные недавно Университетом Хельсинки и Ведомством здравоохранения и социального развития Финляндии THL, свидетельствуют о том, что в действительности эта цифра может быть намного выше, пишет Yle.