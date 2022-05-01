Согласно официальной статистике, в Финляндии за время пандемии зафиксировано 1 023 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Однако исследования, проведенные недавно Университетом Хельсинки и Ведомством здравоохранения и социального развития Финляндии THL, свидетельствуют о том, что в действительности эта цифра может быть намного выше, пишет Yle.
Исследование: в Финляндии ковидом переболело не менее 30 процентов населения
Исследование: в Финляндии ковидом переболело не менее 30 процентов населения
По словам руководителя THL Мики Салминена, ковидом переболело около 30 процентов жителей Финляндии. Эти оценки основаны на исследовании иммунной защиты населения страны.
«Это тоже примерные цифры. На самом деле их может быть больше. Зависит от того, насколько репрезентативна была наша выборка», – говорит Салминен.
В среду Еврокомиссия сообщила, что короной переболело примерно 60-80 процентов населения ЕС. Подтвержденные случаи же находятся на уровне в 30 процентов.
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