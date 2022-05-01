Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что война в Украине - одной из крупнейших стран-экспортеров пшеницы - может привести к глобальному продовольственному кризису, пишет Deutsche Welle.
Шольц заявил о риске глобального голода из-за войны
Шольц заявил о риске глобального голода из-за войны
"Нам уже приходится беспокоиться о том, что есть люди, которые будут голодать, что есть страны, которые больше не могут позволить себе зерно. Вся эта военная ситуация ведет к глобальному голоду", - сказал Шольц.
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