Глава МИД Эстонии посетит с визитом Израиль

На встрече министры обсудят двусторонние отношения Эстонии и Израиля, текущую обстановку в сфере безопасности в Европе и на Ближнем Востоке, российскую агрессию в Украине и ближневосточный мирный процесс. В планах также встреча с советником по национальной безопасности Эйялем Хулата и председателем парламентской группы Эстония-Израиль Симоном Давидсоном.