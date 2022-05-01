Глава МИД Эва-Мария Лийметс в понедельник и вторник будет находиться с визитом в Израиле, где встретится со своим израильским коллегой Яиром Лапидом.
Глава МИД Эстонии посетит с визитом Израиль
Глава МИД Эстонии посетит с визитом Израиль
На встрече министры обсудят двусторонние отношения Эстонии и Израиля, текущую обстановку в сфере безопасности в Европе и на Ближнем Востоке, российскую агрессию в Украине и ближневосточный мирный процесс. В планах также встреча с советником по национальной безопасности Эйялем Хулата и председателем парламентской группы Эстония-Израиль Симоном Давидсоном.
В рамках своего визита Лийметс также посетит мемориал Яд ва-Шем, Центр мира и инноваций имени Шимона Переса и границу с Газой.
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