Что за "вооружение" Германия продавала России в обход эмбарго

Топливо для миссии на Марс

В 2017 году Германия продала России ракетное топливо за 2,5 млн евро. Речь идет о гидразине - топливе для двигателей ракет и космических аппаратов. В 2014 году его поставки в Россию были разрешены только для реализации совместных с Европейским космическим агентством программ или для запусков европейских космических аппаратов. Именно для такой совместной миссии на Марс - ExoMars - в санкциях и было сделано исключение. После эмбарго Роскосмос, лишившись главного поставщика из Германии, начал производить гидразин самостоятельно.

Внедорожники для европейских дипломатов в России

В 2018 году Германия выдала лицензию на поставки в Россию "вездеходов с защитой" за 204 тысячи евро. Машины однако предназначались не для российских организаций, а для работы миссии ЕС в стране, но формально были отмечены как поставки в Россию. Такие машины чаще всего поставляются из Германии для перевозки сотрудников посольств и различных международных миссий по всему миру, говорится в отчете министерства экономики.

Таким образом с 2015 по 2020 годы Германия действительно выдала индивидуальные лицензии на поставки в Россию "вооружения" на 121,7 млн евро: двух ледоколов, ракетного топлива для миссии на Марс, охотничьих ружей для гражданского использования и внедорожников для европейской миссии. Всего же с 2015 по 2020 годы ФРГ выдала лицензий на экспорт оружия на 39,4 млрд евро, на Россию пришлось 0,3% всех разрешений.

"Закулисные сделки в интересах военной промышленности"

До начала российского вторжения в Украину ФРГ также активно поставляла в Россию так называемые товары двойного назначения. В 2020 году их было экспортировано на сумму 366 млн евро. Это в том числе различная высокотехнологичная электроника, датчики и лазеры, которые можно использовать в производстве оружия, писала немецкая газета Welt am Sonntag. Электроника из Германии, вероятно, использовалась в производстве российских военных беспилотников. Экспорт таких товаров был окончательно запрещен лишь после введения четвертого пакета санкций после начала войны против Украины.

"Каждая страна экспортирует по своему усмотрению, а нам нужна общая политика в отношении экспорта вооружений, выработанная с участием Европарламента и основанная на законе и прозрачности. Я устала от закулисных сделок в интересах военной промышленности и в ущерб совместной внешней политике ЕС - и миру", - говорит немецкий военный эксперт и депутат Европарламента от партии "Союз-90"/"зеленые" Ханна Нойман.

"Нам нужен систематический, постоянно обновляемый анализ того, как меняется ситуация с безопасностью. В какие страны я могу поставлять (вооружения. - Ред.)? Насколько это безопасно?" - комментирует попадание немецкого вооружения в зоны конфликтов эксперт по обороне и безопасности Немецкого совета по международным отношениям Кристиан Мёллинг.

Какое оружие России продавала Франция