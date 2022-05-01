ФРГ подверглась критике за продажу России оружия в обход европейских санкций. Расследование DW показало, что речь на самом деле идет о поставках спасательных судов и топлива для полета на Марс.
Что за "вооружение" Германия продавала России в обход эмбарго
В середине апреля Европейская комиссия вместе с пятым пакетом санкций за российскую агрессию против Украины закрыла юридическую лазейку, позволявшую поставлять России вооружение и продукцию двойного назначения, несмотря на введенное в 2014 году эмбарго. О подобных поставках стало известно после серии журналистских расследований. В марте этого года Польша обратилась в Европарламент с официальной просьбой проверить эти данные. Активнее о поставках вооружения заговорили после апрельского расследования британского издания The Telegraph, в котором журналисты рассказали о поставках в Россию из Германии, Франции, Италии и Великобритании.
DW разбиралась, за что критикуют Германию и как европейские компании обходили введенный в 2014 году запрет на торговлю оружием с Россией.
Какое "вооружение" Германия на самом деле поставляла России
Заголовки СМИ, посвященные продаже оружия, создавали впечатление, что Германия активно снабжала Кремль ракетами и танками. В случае ФРГ речь идет о поставках с 2015 года на 121 млн евро, отмечалось в The Telegraph. "Они отправляли Москве оборудование, в том числе бомбы, ракеты, снаряды и пушки, несмотря на эмбарго ЕС на поставки вооружений в Россию, введенное после аннексии Крыма в 2014 году", - писала газета. В марте похожее расследование обнародовал европейский онлайн-портал Investigate Europe. Сумма поставок там была указана почти такая же - 121,8 млн евро.
В Германии ежегодные отчеты об экспорте вооружения предоставляет Федеральное министерство экономики и защиты климата. DW изучила все отчеты, начиная с 2015 года, чтобы разобраться, что именно Германия продавала России.
Два спасательных ледокола
Основной объем немецкого военного экспорта в Россию, о котором сейчас пишут СМИ, приходится на 2015 год. Тогда Германия продала РФ два спасательных ледокола за 119 млн евро, следует из отчета министерства. Контракт был заключен еще в 2012 году, и оба судна были построены за три года. Это ледоколы "Берингов пролив" и "Мурман", предназначенные для спасательных операций, буксировки, поисковых работ и защиты окружающей среды при аварийных разливах нефти, говорится на сайте производителя Nordic Yards.
Thanks to marketing team of Nordic Yards Wismar for the beautiful photo that they have provided to pic.twitter.com/TpwoG1bqOT— Sormec (@SormecCranes) February 24, 2015
Оба судна имеют класс Icebreaker 6, то есть могут выполнять работы в морях при толщине льда до полутора метров. Они оснащены оборудованием для исследовательских работ на глубине до одного километра. "Берингов пролив" служит на Сахалине, а "Мурман" базируется в Мурманске.
Эта покупка проходила по военной категории A0009 - военно-морские суда, указано в правительственном отчете. Она вывела Россию на 12 место по объему военного заказа у Германии в 2015 году. Всего в 2015 году Германия выдала лицензий на поставку вооружения на 7,8 млрд евро, таким образом на Россию пришлось 1,5% экспорта. В выдаче других лицензий на поставки в РФ амуниции, военных машин, взрывчатки и военной электроники Германия отказала, сославшись на санкции. В 2016 году из общего объема военного экспорта в 6,8 млрд евро Германия выдала лицензии на продажу в Россию охотничьих винтовок на 30 тысяч евро для гражданского использования.
Топливо для миссии на Марс
В 2017 году Германия продала России ракетное топливо за 2,5 млн евро. Речь идет о гидразине - топливе для двигателей ракет и космических аппаратов. В 2014 году его поставки в Россию были разрешены только для реализации совместных с Европейским космическим агентством программ или для запусков европейских космических аппаратов. Именно для такой совместной миссии на Марс - ExoMars - в санкциях и было сделано исключение. После эмбарго Роскосмос, лишившись главного поставщика из Германии, начал производить гидразин самостоятельно.
Внедорожники для европейских дипломатов в России
В 2018 году Германия выдала лицензию на поставки в Россию "вездеходов с защитой" за 204 тысячи евро. Машины однако предназначались не для российских организаций, а для работы миссии ЕС в стране, но формально были отмечены как поставки в Россию. Такие машины чаще всего поставляются из Германии для перевозки сотрудников посольств и различных международных миссий по всему миру, говорится в отчете министерства экономики.
Таким образом с 2015 по 2020 годы Германия действительно выдала индивидуальные лицензии на поставки в Россию "вооружения" на 121,7 млн евро: двух ледоколов, ракетного топлива для миссии на Марс, охотничьих ружей для гражданского использования и внедорожников для европейской миссии. Всего же с 2015 по 2020 годы ФРГ выдала лицензий на экспорт оружия на 39,4 млрд евро, на Россию пришлось 0,3% всех разрешений.
"Закулисные сделки в интересах военной промышленности"
До начала российского вторжения в Украину ФРГ также активно поставляла в Россию так называемые товары двойного назначения. В 2020 году их было экспортировано на сумму 366 млн евро. Это в том числе различная высокотехнологичная электроника, датчики и лазеры, которые можно использовать в производстве оружия, писала немецкая газета Welt am Sonntag. Электроника из Германии, вероятно, использовалась в производстве российских военных беспилотников. Экспорт таких товаров был окончательно запрещен лишь после введения четвертого пакета санкций после начала войны против Украины.
"Каждая страна экспортирует по своему усмотрению, а нам нужна общая политика в отношении экспорта вооружений, выработанная с участием Европарламента и основанная на законе и прозрачности. Я устала от закулисных сделок в интересах военной промышленности и в ущерб совместной внешней политике ЕС - и миру", - говорит немецкий военный эксперт и депутат Европарламента от партии "Союз-90"/"зеленые" Ханна Нойман.
"Нам нужен систематический, постоянно обновляемый анализ того, как меняется ситуация с безопасностью. В какие страны я могу поставлять (вооружения. - Ред.)? Насколько это безопасно?" - комментирует попадание немецкого вооружения в зоны конфликтов эксперт по обороне и безопасности Немецкого совета по международным отношениям Кристиан Мёллинг.
Какое оружие России продавала Франция
Франция, как и Германия, столкнулась с критикой за поставки вооружения России в обход эмбарго. На Францию приходится 44% поставок европейского оружия в Россию - на общую сумму в 152 млн евро начиная с 2015 года, цитирует The Telegraph данные Еврокомиссии. За это время Париж выдал 76 экспортных лицензий на продажу вооружения Москве. Основными поставщиками были компании Thales и Safran, писало издание Disclose со ссылкой на засекреченные документы.
Как следует из опубликованных журналистами отчетов, в мае 2016 года Генеральный секретариат по вопросам национальной обороны и безопасности Франции одобрил восемь заявок на гарантийный ремонт и замену вышедшего из строя оборудования, контракты на которое были заключены до 2014 года, а также четыре заявки на продолжение поставок по заключенным до эмбарго контрактам. Речь шла о тепловизорах и инфракрасных камерах, необходимых, как говорится на сайте производителя, для дальнего дневного и ночного обнаружения целей и управления огнем. Это оборудование использовалось для модернизации российских танков, утверждает Disclose. Поскольку контракты на поставку и обслуживание были заключены до 1 августа 2014 года, формально они не нарушали введенное эмбарго, решили в Генеральном секретариате.
Французские военные отчитывались обо всех поставках в Россию перед парламентом, а новых контрактов после 2014 года заключено не было, указал представитель министерства обороны Эрве Гранжан.
7. The 2021 report to parliament shows that since 2014 the amount of equipment deliveries to Russia has been constantly declining, approaching zero in 2020. This is the result of the successive closures of these contracts. pic.twitter.com/IjgpTYD4ng— Porte-parole du ministère des Armées (@HerveGrandjean) March 14, 2022
"Поставки оружия" в Россию из Украины
В своих расследованиях о мировом рынке оружия журналисты регулярно ссылаются на базу данных "Стокгольмского международного института исследований проблем мира" (SIPRI). Портал Investigate Europe, который одним и первых обратил внимание на поставки в обход эмбарго, с удивлением обнаружил, что среди крупнейших покупателей оружия из Украины числится и Россия. Москва, по данным базы SIPRI, с 2014 по 2021 год стала крупнейшим покупателем оружия у Киева после Китая.
Этот парадокс наглядно демонстрирует, что рынок вооружения живет по своим правилам, а из-за его непрозрачности нередко возникают ситуации, когда отсутствие поставок или исполнение старых договоров отображается в отчетах, как актуальные поставки оружия стране-агрессору.
В случае с "экспортом" из Украины в Россию речь шла о передаче Москве не вооружений, а лицензий на производство, что также учитывается как поставки оружия, объяснял старший научный сотрудник программы SIPRI по передаче оружия Симон Веземан. В этом случае это были 15 транспортных самолетов Ан-148, которые были произведены в России на Воронежском авиастроительном заводе по украинской лицензии.
По словам Веземана, либо все украинские детали уже были поставлены до вступления в 2014 году в силу запрета на экспорт, либо Россия завершила производство с использованием компонентов-заменителей. В любом случае, в базе SIPRI Россия числится одним из крупнейших покупателей украинского вооружения, что не соответствует действительности.