Студия Postimees: когда Евросоюз может ввести нефтяное эмбарго в отношении России?

- Сообщается, что большинство европейских энергокомпаний отказывается платить за российский газ в рублях, считая это нарушением договоров с «Газпромом». «Газпром» в ответ начал наказывать «несогласных» и на прошлой неделе прекратил поставки в Польшу и Болгарию. Аналитики полагают, что на более масштабные меры Москва пока не готова, поскольку сама заинтересована в выручке за продаваемый в Европу газ. Россия все-таки попытается наказывать в ближайшее время и другие страны, или же решит не заигрываться, чтобы не побуждать Запад активнее искать варианты замещения из других источников?

- Вчера в Киев прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс в кратчайшие сроки одобрить закон, позволяющий выделить 33 миллиарда долларов на военную помощь Украине, а также на экономическую, и гуманитарную поддержку страны. Пелоси выразила в Киеве надежду, что Конгресс одобрит закон очень быстро. Можно ли сказать, что исключительные объемы помощи, которую Вашингтон оказывает Украине, свидетельствуют о том, что администрация Байдена твердо нацелена поддерживать Украину вплоть до победы в войне?

- По информации украинских властей, в захваченном российскими войсками Бердянске проведена подготовка к переходу на выдачу пенсий и зарплат в российских рублях. Британская разведка обращает внимание, что захватив Херсон, Россия начала попытки легитимизировать свой контроль над городом и всей областью. Сделать это она пытается с помощью пророссийских администраций. Эти администрации заявили о переходе в расчетах с украинской гривны на российский рубль с 1 мая. Это прелюдия к проведению фейковых референдумов о создании новых «народных республик»? Или же речь может даже зайти о референдумах о присоединении этих регионов к России?