Варе: США будут поставлять Украине самое современное оружие вплоть до ее победы в войне

- На днях Би-би-си сообщила, что ЕС может принять решение по вопросу о введении нефтяного эмбарго в отношении России уже на первой неделе мая, причем вопрос состоит уже не в том, вводить ли такую меру, а в том, когда она будет введена. Когда же это может случиться? Брюссельские дипломаты говорят, что сейчас проходят активные консультации с США и другими демократическими промышленными странами, чтобы те помогли покрыть временный дефицит, но все-таки предполагается, что отказ от российской нефти будет поэтапным...

- Поэтапный отказ представляется самым вероятным вариантом, просто по причине того, что единовременное введение такого эмбарго с учетом величины доли российской нефти на мировом рынке, в том числе — на европейской его части, вызвало бы шок. Другая причина поэтапного введения — политическая. Министр энергетики Германии уже официально заявил, что это эмбарго будет вводиться постепенно, с прицелом на то, чтобы к концу года оно действовало бы уже на 100 процентов. За это время нужно будет просто приспособиться к новым условиям. До настоящего времени Германия считалась в Европе чуть ли не главным оппонентом идеи введения эмбарго. Однако теперь Германия ясно поддерживает эту меру. Но остались еще несколько препятствующих этой мере стран. Это Италия, Греция, Словакия, Венгрия. Их них только Венгрия категорически говорит, что никогда не поддержит такое эмбарго.

- Сообщается, что большинство европейских энергокомпаний отказывается платить за российский газ в рублях, считая это нарушением договоров с «Газпромом». «Газпром» в ответ начал наказывать «несогласных» и на прошлой неделе прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию. Аналитики полагают, что на более масштабные меры Москва пока не готова, поскольку сама заинтересована в выручке за продающийся в Европу газ. При этом власти Болгарии говорят, что компенсируют потери поставками по южному газовому коридору и поставками сжиженного газа из терминалов в Греции и Турции. Польша частично получает российский газ через Германию, Еврокомиссия обещает помочь Польше и Болгарии. Россия попытается наказывать в ближайшее время и другие страны или решит не заигрываться, чтобы не побуждать Запад активнее искать варианты замещения из других источников?