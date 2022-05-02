Варе: США будут поставлять Украине самое современное оружие вплоть до ее победы в войне

- На днях Би-би-си сообщила, что ЕС может принять решение по вопросу о введении нефтяного эмбарго в отношении России уже на первой неделе мая, причем вопрос состоит уже не в том, вводить ли такую меру, а в том, когда она будет введена. Когда же это может случиться? Брюссельские дипломаты говорят, что сейчас проходят активные консультации с США и другими демократическими промышленными странами, чтобы те помогли покрыть временный дефицит, но все-таки предполагается, что отказ от российской нефти будет поэтапным...
- Поэтапный отказ представляется самым вероятным вариантом, просто по причине того, что единовременное введение такого эмбарго с учетом величины доли российской нефти на мировом рынке, в том числе — на европейской его части, вызвало бы шок. Другая причина поэтапного введения — политическая. Министр энергетики Германии уже официально заявил, что это эмбарго будет вводиться постепенно, с прицелом на то, чтобы к концу года оно действовало бы уже на 100 процентов. За это время нужно будет просто приспособиться к новым условиям. До настоящего времени Германия считалась в Европе чуть ли не главным оппонентом идеи введения эмбарго. Однако теперь Германия ясно поддерживает эту меру. Но остались еще несколько препятствующих этой мере стран. Это Италия, Греция, Словакия, Венгрия. Их них только Венгрия категорически говорит, что никогда не поддержит такое эмбарго.
- Сообщается, что большинство европейских энергокомпаний отказывается платить за российский газ в рублях, считая это нарушением договоров с «Газпромом». «Газпром» в ответ начал наказывать «несогласных» и на прошлой неделе прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию. Аналитики полагают, что на более масштабные меры Москва пока не готова, поскольку сама заинтересована в выручке за продающийся в Европу газ. При этом власти Болгарии говорят, что компенсируют потери поставками по южному газовому коридору и поставками сжиженного газа из терминалов в Греции и Турции. Польша частично получает российский газ через Германию, Еврокомиссия обещает помочь Польше и Болгарии. Россия попытается наказывать в ближайшее время и другие страны или решит не заигрываться, чтобы не побуждать Запад активнее искать варианты замещения из других источников?
- Польшу, с точки зрения России, просто нужно было наказать, потому что она слишком уж активно поддерживает Украину. Ко всему прочему, Польша успела объявить, что она сама откажется в самое ближайшее время от российского газа. Наказать Польшу для России — святое дело. Россия поторопилась с этим наказанием еще и по той причине, что пока полностью не готовы те трубные соединения, которые необходимы Польше для восполнения отказа от российского газа. Болгарию же было очень удобно наказать, так как эта страна — очень незначительный потребитель российского газа. Главная же проблема России состоит в том, что если она попытается сделать это с крупнейшими потребителями, с Германией, Италией, Австрией, то в этом случае эти количества газа настолько велики, что России пришлось бы прекратить производство. А этого себе Россия позволить не может. В том числе и по техническим причинам, а не только из-за потерь в выручке. Потому что если закрыть сейчас действующую буровую, то потом уже придется открывать новую буровую. Это бешено дорого, занимает очень много времени, так что это сопряжено с огромными потерями. Поэтому игры с отключениями Россия ведет сейчас только с небольшими потребителями российского газа.