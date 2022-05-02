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Варе: США будут поставлять Украине самое современное оружие вплоть до ее победы в войне

Павел Соболев
Варе: США будут поставлять Украине самое современное оружие вплоть до ее победы в войне
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  • Введение нефтяного эмбарго в отношении России наверняка будет поэтапным
  • Россия не может позволить себе отключить газ Германии или Италии по чисто техническим причинам
  • Закон о ленд-лизе позволяет самому современному вооружению за 48 часов попадать в Украину

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, предприниматель, экономический эксперт Райво Варе среди прочего ответил на вопросы, касающиеся перспектив отказа Европы от российских энергоносителей и объемов военной помощи Украине, оказываемой США.

- На днях Би-би-си сообщила, что ЕС может принять решение по вопросу о введении нефтяного эмбарго в отношении России уже на первой неделе мая, причем вопрос состоит уже не в том, вводить ли такую меру, а в том, когда она будет введена. Когда же это может случиться? Брюссельские дипломаты говорят, что сейчас проходят активные консультации с США и другими демократическими промышленными странами, чтобы те помогли покрыть временный дефицит, но все-таки предполагается, что отказ от российской нефти будет поэтапным...

- Поэтапный отказ представляется самым вероятным вариантом, просто по причине того, что единовременное введение такого эмбарго с учетом величины доли российской нефти на мировом рынке, в том числе — на европейской его части, вызвало бы шок. Другая причина поэтапного введения — политическая. Министр энергетики Германии уже официально заявил, что это эмбарго будет вводиться постепенно, с прицелом на то, чтобы к концу года оно действовало бы уже на 100 процентов. За это время нужно будет просто приспособиться к новым условиям. До настоящего времени Германия считалась в Европе чуть ли не главным оппонентом идеи введения эмбарго. Однако теперь Германия ясно поддерживает эту меру. Но остались еще несколько препятствующих этой мере стран. Это Италия, Греция, Словакия, Венгрия. Их них только Венгрия категорически говорит, что никогда не поддержит такое эмбарго.

- Сообщается, что большинство европейских энергокомпаний отказывается платить за российский газ в рублях, считая это нарушением договоров с «Газпромом». «Газпром» в ответ начал наказывать «несогласных» и на прошлой неделе прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию. Аналитики полагают, что на более масштабные меры Москва пока не готова, поскольку сама заинтересована в выручке за продающийся в Европу газ. При этом власти Болгарии говорят, что компенсируют потери поставками по южному газовому коридору и поставками сжиженного газа из терминалов в Греции и Турции. Польша частично получает российский газ через Германию, Еврокомиссия обещает помочь Польше и Болгарии. Россия попытается наказывать в ближайшее время и другие страны или решит не заигрываться, чтобы не побуждать Запад активнее искать варианты замещения из других источников?

- Польшу, с точки зрения России, просто нужно было наказать, потому что она слишком уж активно поддерживает Украину. Ко всему прочему, Польша успела объявить, что она сама откажется в самое ближайшее время от российского газа. Наказать Польшу для России — святое дело. Россия поторопилась с этим наказанием еще и по той причине, что пока полностью не готовы те трубные соединения, которые необходимы Польше для восполнения отказа от российского газа. Болгарию же было очень удобно наказать, так как эта страна — очень незначительный потребитель российского газа. Главная же проблема России состоит в том, что если она попытается сделать это с крупнейшими потребителями, с Германией, Италией, Австрией, то в этом случае эти количества газа настолько велики, что России пришлось бы прекратить производство. А этого себе Россия позволить не может. В том числе и по техническим причинам, а не только из-за потерь в выручке. Потому что если закрыть сейчас действующую буровую, то потом уже придется открывать новую буровую. Это бешено дорого, занимает очень много времени, так что это сопряжено с огромными потерями. Поэтому игры с отключениями Россия ведет сейчас только с небольшими потребителями российского газа.

- Вчера в Киев прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. На встрече с ней президент Украины Владимир Зеленский назвал США лидером в поддержке Киева в отражении российской агрессии и поблагодарил Вашингтон за помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс в кратчайшие сроки одобрить закон, позволяющий выделить 33 миллиарда долларов на военную помощь Украине, а также на экономическую и гуманитарную поддержку страны. Нэнси Пелоси выразила надежду, что Конгресс одобрит закон быстро. Можно ли сказать, что исключительные объемы помощи, которую Вашингтон оказывает Украине, свидетельствуют о том, что администрация Джо Байдена твердо нацелена поддерживать Украину теперь уже вплоть до победы в войне?

- Да, безусловно. Причем главная подвижка в этом направлении оформилась еще до визита в Киев Пелоси, тогда, когда в Украину прибыли глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен. Именно в ходе той поездки было заявлено, что США видят целью победу Украины в войне. Остин тогда подчеркнул, что победа Украины должна быть такой, чтобы Россия уже не могла бы повторить такую агрессию. Это очень важный пункт. Под эту цель была сформирована коалиция из 42 стран, которая собралась в Германии, на крупнейшей американской военной базе в Европе.

Кроме того, важно понимать, что изменились правила игры. США — демократическое правовое общество. В нем существует масса ограничений на поставки оружия, причем не только финансового характера. То есть речь не только о каких-то суммах, но и о странах, которым поставляется оружие. Например, есть ограничения 1961 года, которые действуют в отношении поставок оружия в страны, не входящие в НАТО.

Однако теперь произошли две знаковые вещи. Во-первых, очень сильно добавили денег. До сих пор через Конгресс, без которого в США невозможно выделять деньги зарубежным странам на какие-то нужды, в этом году было выделено на разные цели, включая поддержку Украины, 13 миллиардов долларов. Теперь же только в связи с войной в Украине выделяется еще 33 миллиарда. Вместе это уже 46 миллиардов. Это необычно много, плюс необычно и то, что эти деньги пойдут на поставку самого тяжелого, современного и дорогостоящего вооружения. Во-вторых, принят закон о ленд-лизе для Украины. Этот закон занимает один лист формата A4, но он означает то, что теперь вместо обращений в Конгресс по поводу каждого выделения оружия Украине администрация Байдена сможет сама принимать такие решения. При этом она вполне может прописывать в соответствующих актах возможность невозврата поставляемого вооружения, что в условиях войны выглядит вполне правдоподобным сценарием. Все это президентская администрация сможет делать на оперативной основе. Это громадное изменение ситуации, которое фактически уже можно было увидеть. Поставки самого современного вооружения в Украину стали занимать всего 48 часов.

- По информации украинских властей, в захваченном российскими войсками Бердянске, в Запорожской области Украины, провели подготовку к переходу на выдачу пенсий и зарплат в российских рублях. Британская разведка обращает внимание, что захватив Херсон, Россия начала попытки легитимизировать свой контроль над городом и всей областью. Сделать это она пытается с помощью пророссийских администраций. Эти администрации заявили о переходе в расчетах с украинской гривны на российский рубль с 1 мая. Кремль упорно говорит, что оккупация Украины не входит в его планы, но на самом деле на захваченных территориях Россия ведет себя по оккупационным стандартам. Это прелюдия к проведению фейковых референдумов о создании новых так называемых народных республик, или же речь может даже зайти об объявлении о присоединении этих регионов к России?

- В долгосрочной перспективе они планируют именно присоединение, хотя на промежуточных этапах еще будут какие-то игрища с референдумами. Планы по проведению референдумов Россией уже озвучивались, но эти референдумы пока не состоялись, потому что Россия просто не смогла добиться необходимых для этих акций военных успехов. Но на самом деле все эти действия, введение рублей, российских документов, это все попытка закрепить аннексию. И в тот момент, когда создадутся условия для каких-то переговоров, Россия будет начинать разговор с того, что аннексированные территории — это уже ее территории, статуса которых переговоры касаться не могут. То есть все как в случае с одним из пунктов предъявленного Путиным в начале войны ультиматума, по которому Украина должна была признать российскую принадлежность Крыма.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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