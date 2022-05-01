Eesti Energia планирует запуск трех новых шахт

Поскольку ресурсы имеющиеся шахт в ближайшее десятилетие будут исчерпаны, планируется запуск трех новых: "Эстония-2", "Оанду" и "Уус-Кивиыли". Две последние шахты Eesti Energia намерена запустить в сотрудничестве с VKG. До этого также будет сделана третья попытка начать подземные разработки в Нарвском карьере, поскольку производство под землей выгоднее, чем на поверхности.