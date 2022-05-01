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Eesti Energia планирует запуск трех новых шахт

rus.postimees.ee
Eesti Energia планирует запуск трех новых шахт
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Eesti Energia.
Eesti Energia. Фото: Eesti Energia

Из-за повышения спроса на сланцевую электроэнергию запасы Eesti Energia менее чем за год сократились с 4 до 2 млн тонн. Чтобы их восполнить, предприятие приступило на прошлой неделе к найму новых работников, пишет Rus.ERR.

Поскольку ресурсы имеющиеся шахт в ближайшее десятилетие будут исчерпаны, планируется запуск трех новых: "Эстония-2", "Оанду" и "Уус-Кивиыли". Две последние шахты Eesti Energia намерена запустить в сотрудничестве с VKG. До этого также будет сделана третья попытка начать подземные разработки в Нарвском карьере, поскольку производство под землей выгоднее, чем на поверхности.

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