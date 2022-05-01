Финляндия имеет 1340 километров общей границы с Россией. В настоящее время граница разделена лишь забором из колючей проволоки, который легко пересечь, пишет Yle.
В Финляндии планируют установить более эффективные пограничные заграждения
На критически важных участках восточной границы планируется установить более эффективные пограничные заграждения, сообщает MTV.
Полковник Марко Турунен, командующий пограничной охраной Северной Карелии, прокомментировал этот вопрос телеканалу MTV. По его словам, оценка необходимости установки новых пограничных ограждений проводится "на бумажном уровне". Он подтвердил MTV, что сейчас идет подготовительный анализ, но в будущем ожидается решение от руководства страны.
«Это важное решение – начать строительство заборов на восточной границе либо на ключевых участках, либо чтобы покрыть ими большую часть границы. Это для нас масштабное изменение, поэтому оно требует принятия решений на более высоком уровне», – сказал Турунен в интервью MTV.
По его словам, пограничные заграждения планируют для зон повышенного риска и критичных зон – таких как пункты пересечения границы и территории рядом с ними.
Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1 340 км. В настоящее время граница между Финляндией и Россией разделена лишь забором из колючей проволоки.
«Существующий забор не играет никакой роли в предотвращении пересечения границы. Его главная цель – помешать домашним животным убежать через границу», – ранее в интервью Yle сказал Юкка Луккари, заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии.