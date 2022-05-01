В Финляндии планируют установить более эффективные пограничные заграждения

«Это важное решение – начать строительство заборов на восточной границе либо на ключевых участках, либо чтобы покрыть ими большую часть границы. Это для нас масштабное изменение, поэтому оно требует принятия решений на более высоком уровне», – сказал Турунен в интервью MTV.