Немецкое СМИ: россияне бегут из государства-изгоя в Эстонию

Гражданам России нужна причина, чтобы попасть в Евросоюз, например, нужно быть преследуемым журналистом, цитирует Postimees Шишкина.

«Спасибо за честную работу», – говорит пограничник, высаживая нас у ратуши в Нарве. От Петербурга третий крупнейший город Эстонии отделяет 150 км, граница проходит прямо по реке Нарве. В советское время эстонская Нарва на одном берегу и российский Ивангород на другом даже имели общие водопровод и энергосистему.

Теперь через пограничные переходы из России в Европу выезжают и украинцы, и россияне. В том числе журналисты, политические и гражданские активисты, и просто те, кто не готов жить в государстве-изгое, ведущем захватническую войну.

Шанс выехать через Нарву – привилегия. Нужна виза, хотя бы туристическая, для въезда в ЕС, и "основания" для выезда из России. Введенные на время эпидемии COVID19, они оказались удобным для РФ способом контроля на сухопутных границах. Выехать вовне граждане России могут только на работу, к ближайшим родственникам, для лечения.

«Последней лазейкой пользуемся мы с моей девушкой. Как и сотни россиян, бронируем спа-отель под Нарвой с „медицинскими процедурами". Платить приходится с карты эстонских друзей, платеж с наших уже не проходит из-за остановки работы систем Visa и Mastercard в РФ», – пишет Шишкин.

«Уезжать мы решаем после того, как сайт Бумаги, петербургского издания, в котором я работаю, блокируют за освещение войны в Украине. Вскоре за ним следует и альтернативное "зеркало", еще через несколько дней – удаляют аккаунты в российских соцсетях. Мы идем с чемоданами через пункт пропуска "Парусинка" или "Нарва-2" на промышленной окраине Нарвы. Обычно им пользуются местные жители, которые ходят из Эстонии в Россию и обратно за покупками. Некоторые товары дешевле на одном берегу, другие – на другом. На российской стороне задают всего один вопрос, причем не мне, а моей девушке: "Кто вы по знаку зодиака?" Позже мы узнаем, что так на границе проверяют, действительно ли ты переходишь ее по своему паспорту. На эстонской мы долго ждем, пока приедут полицейские с пункта пропуска "Нарва-1". Туда мы не пошли потому, что, по слухам, простоять в очереди на выезд можно до 5 часов. Да и досмотр на российской стороне строже».

«В итоге полтора часа эстонские таможенники досматривают вещи, подробно спрашивают о планах в Эстонии. Финальным аргументом за то, чтоб впустить нас в ЕС, стал диплом питерского журфака на дне чемодана и плашка "12 марта сайт заблокирован Роскомнадзором" на сайте Бумаги», – рассказывает он.