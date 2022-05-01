Только что началась эвакуация гражданского населения, которое находилось в убежище предприятия "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНИАН.
Началась эвакуация гражданских из "Азовстали"
"Началась эвакуация гражданских из "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! В настоящее время они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода".
Evacuation of civilians from Azovstal began. The 1st group of about 100 people is already heading to the controlled area. Tomorrow we’ll meet them in Zaporizhzhia. Grateful to our team! Now they, together with #UN, are working on the evacuation of other civilians from the plant.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022
Как сообщает Reuters, в ООН подтвердили эвакуацию из Мариуполя. Конвой для эвакуации мирных жителей стартовал 29 апреля, прошел около 230 километров и прибыл на завод в Мариуполе утром в субботу по местному времени, говорится в сообщении Красного Креста.