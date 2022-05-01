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Началась эвакуация гражданских из "Азовстали"

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Началась эвакуация гражданских из "Азовстали"
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Мариупольский завод "Азовсталь".
Мариупольский завод "Азовсталь". Фото: Alexander Ermochenko

Только что началась эвакуация гражданского населения, которое находилось в убежище предприятия "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНИАН.

"Началась эвакуация гражданских из "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! В настоящее время они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода".

Как сообщает Reuters, в ООН подтвердили эвакуацию из Мариуполя. Конвой для эвакуации мирных жителей стартовал 29 апреля, прошел около 230 километров и прибыл на завод в Мариуполе утром в субботу по местному времени, говорится в сообщении Красного Креста.

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