Во вторник Эстонию посетит второе в этом сезоне круизное судно

Совершающее двухнедельный круиз 236-метровое судно идет под британским флагом и вмещает около тысячи пассажиров. У построенного в Германии Spirit of Discovery десять пассажирских палуб.

Этот круиз начался и закончится в Англии, в Дувре на берегу Ла-Манша. В Таллинн Spirit of Discovery прибудет из Стокгольма, а дальше отправится в Котка. Раньше, до введения санкций против России, посещавшие Таллинн круизные суда успевали на два дня заехать также в Санкт-Петербург.