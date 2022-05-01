Страны, где на войну в Украине смотрят иначе, чем на Западе. Почему?

Предупредил ли тогда Путин своего китайского коллегу Си Цзиньпина о готовящемся полномасштабном нападении на Украину? Абсолютно точно нет, уверяет Китай. Однако довольно трудно себе представить, что не был проронен даже и намек - настолько-то важному соседу.

Китай и Россия однажды могут оказаться стратегическими соперниками, но сегодня они партнеры, которых связывает, в том числе, и презрительное, если не враждебное, отношение к НАТО, Западу и демократическим ценностям.

Западные правительства уже осуждают Китай из-за милитаризации Южно-Китайского моря , исправительных лагерей для уйгурского населения , подавления демократии в Гонконге и регулярного обещания "вернуть Тайвань в родную гавань" - силой, если придется.

Таким образом, Китай и Россия считают своим общим врагом НАТО, и взгляд на мир правительств этих двух стран передается и их гражданам. В результате большая часть жителей Китая и России просто не разделяют того отвращения и ужаса, которые испытывают люди на Западе по отношению к нападению России на Украину и к свидетельствам о военных преступлениях российских военных.

У Индии и Пакистана есть свои причины не желать неприятностей с Россией. Индия получает большую часть своего оружия от Москвы, а после недавнего пограничного конфликта с Китаем из-за спорного региона в Гималаях Индия рассчитывает, что однажды Россия может стать защитницей ее интересов.

В Пакистане недавно отстранили от дел премьер-министра Имрана Хана, который был жестким критиком Запада и в особенности США. Пакистан также получает оружие от России и нуждается в ее поддержке для установления торговых маршрутов в свои северные регионы.

Имран Хан приехал с визитом в Москву 23 февраля, когда отношения России со странами Запада уже были накалены из-за Украины. Второй день его поездки пришелся на 24 февраля, когда российские войска начали вторжение в Украину и уже обстреливали украинские города.

И Индия, и Пакистан воздержались при голосовании по резолюции ООН, осуждающей агрессию России против Украины.

"Лицемерие и двойные стандарты"

В некоторых странах, особенно с мусульманским большинством, распространены и обвинения в лицемерии и двойных стандартах в адрес США и Запада.

В 2003 году США и Великобритания, не запросив разрешения ООН и не приняв во внимание мнение большинства стран мира, начали на сомнительных основаниях вторжение в Ирак. Последовали годы разрушительной войны.

Сейчас Вашингтон и Лондон подвергаются критике и за снабжение оружием Саудовской Аравии, что продлевает гражданскую войну в Йемене. Саудиты наносят удары в поддержку официального правительства Йемена, воюющего с повстанцами-шиитами. Война в Йемене длится с 2014 года и привела к крайне тяжелой гуманитарной ситуации.

Что касается стран Африки, то многие из них имеют свои, часто исторические, причины не осуждать Россию, как это делает Запад. В советские времена Москва заваливала континент оружием от Сахары до Мыса Доброй Надежды, чтобы сопротивляться влиянию США и Запада. А в некоторых частях Африки до сих пор ощущается неприязнь, которую оставило наследие западно-европейской колонизации XIX-XX веков.

Когда в 2013 году Франция отправила своих солдат в Мали, чтобы предотвратить захват страны боевиками Аль-Каиды, французы не пользовались там большой популярностью. Теперь, когда основная часть французских военных покинула страну, их место заняли наемники из группы Вагнера, поддерживаемые Кремлем.