C начала войны усилиями Mondo в страну было отправлено более 220 тонн гуманитарной помощи, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
При помощи сдачи тары в поддержку украинцев было пожертвовано 100 000 евро
При помощи сдачи тары в поддержку украинцев было пожертвовано 100 000 евро
"Это работает так: большой груз везется в центр, распределяется по маленьким машинам, и волонтеры развозят его в самые горячие точки, куда не каждый бы поехал. Цель в том, чтобы помочь там, где больше всего нужно, но на обратном пути также вывезти людей", – пояснила "Актуальной камере" эксперт по гуманитарной помощи Mondo Вероника Свищ.
Поддержать Украину можно, даже просто пожертвовав тару. Таким способом за два месяца было собрано почти 100 000 евро.