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При помощи сдачи тары в поддержку украинцев было пожертвовано 100 000 евро

rus.postimees.ee
При помощи сдачи тары в поддержку украинцев было пожертвовано 100 000 евро
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Флаги Украины и Эстонии.
Флаги Украины и Эстонии. Фото: Elmo Riig

C начала войны усилиями Mondo в страну было отправлено более 220 тонн гуманитарной помощи, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Это работает так: большой груз везется в центр, распределяется по маленьким машинам, и волонтеры развозят его в самые горячие точки, куда не каждый бы поехал. Цель в том, чтобы помочь там, где больше всего нужно, но на обратном пути также вывезти людей", – пояснила "Актуальной камере" эксперт по гуманитарной помощи Mondo Вероника Свищ.

Поддержать Украину можно, даже просто пожертвовав тару. Таким способом за два месяца было собрано почти 100 000 евро.

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