Пн, 2.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Охотники за живым товаром

Ирина Каблукова
Охотники за живым товаром
Facebook LinkedIn OK Twitter
В основном от войны в Украине бегут женщины, дети и старики — самые слабые и незащищенные.
В основном от войны в Украине бегут женщины, дети и старики — самые слабые и незащищенные. Фото: Константин Седнев

Война в Украине подняла волну беженцев. Количество украинцев, вынужденных покинуть свои дома и страну, уже перевалило за отметку в четыре миллиона человек. Из страны выезжают в основном женщины, дети и старики. С сумкой вещей в руках и неясными перспективами на будущее. Слабые, запуганные и неустроенные люди являются основной целью так называемых торговцев людьми. И речь вовсе не о книжных рынках рабов, хотя отношение к попавшим в силки людям во многом напоминает рабство.

Дезориентированные и сломленные

О том, что маклаки, присматривающие себе жертв среди молодых женщин и подростков, уже активизировались, начали говорить через несколько дней после начала войны. Странных людей, сажающих в свои машины одиноких беженцев, заметили в пунктах пересечения границы. Общая неразбериха, паника и суета — лучшее место для тех, кому для продолжения грязного бизнеса нужны люди, исполнители.

Ключевые слова
Наверх