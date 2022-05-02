Охотники за живым товаром

Война в Украине подняла волну беженцев. Количество украинцев, вынужденных покинуть свои дома и страну, уже перевалило за отметку в четыре миллиона человек. Из страны выезжают в основном женщины, дети и старики. С сумкой вещей в руках и неясными перспективами на будущее. Слабые, запуганные и неустроенные люди являются основной целью так называемых торговцев людьми. И речь вовсе не о книжных рынках рабов, хотя отношение к попавшим в силки людям во многом напоминает рабство.