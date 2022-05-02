Лотман о заявлении Кылварта на тему 9 мая: провальное во всех смыслах

«Мэр Таллинна Михаил Кылварт обратился к русскоязычным таллиннцам в связи с 9 мая. Это обращение получило резкий отклик как в эстонских СМИ, так и в России. В эстонских СМИ отмечается, что Кылварт неправильно интерпретирует события Второй мировой войны. 9 мая не может быть для эстонцев днем примирения, так как немецкую оккупацию сменила еще более жестокая советская оккупация.

А в российских СМИ Кылварта обвиняют в предательстве, поскольку он состоит в союзе с нацистами, а также в том, что он отказывается от достойного празднования 9 мая. Его упрекают в компромиссе с совестью и напоминают слова Черчилля о выборе между войной и позором: «Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получит и войну, и позор!»

Если мы оцениваем какой-то текст и особенно если этот текст является призывом, то мы должны понимать, какова была цель этого текста и кто адресат этого призыва. Если целью Кылварта было рассказать русскоязычным правду о происходящем в Украине, то его текст, безусловно, неверный. То, что происходит в Украине, - война и геноцид, поэтому никакой «взвешенной» оценки тут быть не может, так как это означало бы оправдание агрессии.

Рийгикогу дал обоснованную оценку этой войне, и я был одним из инициаторов этого заявления. Но, вероятно, целью Кылварта не было провозглашение правды. Полагаю, что он знает адресатов своего призыва, а также то, что они не хотят знать правду, они лишь хотят жить в коконе своей лжи и отвергать всю правдивую информацию под предлогом русофобии.