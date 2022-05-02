Мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия) обратился к русскоязычным таллинцам на тему 9 мая, призвав не поддаваться на провокации и не использовать враждебную символику, но при этом назвал красноармейцев «героями, которые защищали и освобождали», а говоря про войну в Украине, не упомянул ни саму Украину, ни Россию. Это заявление вызвало неоднозначную реакцию в эстонском обществе. Слова столичного мэра прокомментировал член Рийгикогу Михаил Ломан («Отечество»):
Лотман о заявлении Кылварта на тему 9 мая: провальное во всех смыслах
«Мэр Таллинна Михаил Кылварт обратился к русскоязычным таллиннцам в связи с 9 мая. Это обращение получило резкий отклик как в эстонских СМИ, так и в России. В эстонских СМИ отмечается, что Кылварт неправильно интерпретирует события Второй мировой войны. 9 мая не может быть для эстонцев днем примирения, так как немецкую оккупацию сменила еще более жестокая советская оккупация.
А в российских СМИ Кылварта обвиняют в предательстве, поскольку он состоит в союзе с нацистами, а также в том, что он отказывается от достойного празднования 9 мая. Его упрекают в компромиссе с совестью и напоминают слова Черчилля о выборе между войной и позором: «Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получит и войну, и позор!»
Если мы оцениваем какой-то текст и особенно если этот текст является призывом, то мы должны понимать, какова была цель этого текста и кто адресат этого призыва. Если целью Кылварта было рассказать русскоязычным правду о происходящем в Украине, то его текст, безусловно, неверный. То, что происходит в Украине, - война и геноцид, поэтому никакой «взвешенной» оценки тут быть не может, так как это означало бы оправдание агрессии.
Рийгикогу дал обоснованную оценку этой войне, и я был одним из инициаторов этого заявления. Но, вероятно, целью Кылварта не было провозглашение правды. Полагаю, что он знает адресатов своего призыва, а также то, что они не хотят знать правду, они лишь хотят жить в коконе своей лжи и отвергать всю правдивую информацию под предлогом русофобии.
Однако можно предположить, что целью Кылварта было не озвучивание правды, а желание избежать возможных провокация и конфликтов к 9 мая. Даже в этом случае это не самый удачный текст, но, возможно, часть критики в отношении Кылварта несправедлива. При этом я не считаю, что особенно сейчас было бы оправданным обращаться к эстоноязычным и русскоязычным таллиннцам по-разному, даже по такой деликатной теме, как 9 мая».