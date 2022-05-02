Центр повторного использования призывает дать вещам новую жизнь и сделать доброе дело

Весенняя инфокампания Uuskasutuskeskus снова сфокусирована на вещах, отдаваемых в повторное использование. «История вещи начинается с того момента, как этот предмет попал в дом: его получили в подарок, купили в богатом на впечатления путешествии или приобрели по случаю какого-либо особого события. И потом вещь лежит без дела, а следующее особое событие может так и не наступить. В этом случае можно дать предмету еще один шанс продолжить свою особенную историю и порадовать кого-то другого», – объяснила исполнительный директор Центра повторного использования Диана Паакспуу.

Новую жизнь своим особенным вещам дарят певец и отец семейства Мартен Кунингас, олимпийская чемпионка и тренер Ирина Эмбрих, актриса Анне Веэсаар, певец Андреас Поом, а также актриса и дизайнер Карин Раск. Чтобы эти вещи принесли еще больше положительных эмоций, все они будут выставлены на благотворительный аукцион, весь полученный от которого доход будет направлен на поддержку различных организаций и инициатив, поддерживающих Украину.

На аукцион, который начнется через неделю на Facebook-странице Центра повторного использования, будет выставлен костюм в стиле дерби от отца Марта Поома, выбранного представителем семьи Андреаса Поома, а также эксклюзивные олимпийские часы Ирины Эмбрих, яркие толстовки времен группы Мартена Кунингаса Doktor Normal, одно из первых кимоно собственного бренда Карин Раск и любимые платья Анне Веэсаар, которые она больше не носит. Помимо упомянутых вещей, будут и другие интересные лоты, выставленные в благотворительных целях.

Нынешняя весна наглядно показала, что в сложной ситуации можно помогать разными способами и хорошие вещи, отданные в повторное использование, могут очень кому-то помочь. В эти месяцы одним из крупнейших проектов Uuskasutuskeskus по оказанию помощи стало обустройство – в сотрудничестве с городом Таллинном – временного магазина для бесплатного обслуживания украинских военных беженцев. «Мы будем рады с помощью весенней кампании привлечь внимание и к другим замечательным инициативам на благо Украины и поддержать их», – прокомментировала Паакспуу. Аукцион продлится две недели, 11–24 мая, на странице facebook.com/uuskasutus.