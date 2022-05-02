В рамках своей весенней кампании «Подарите вещам новую жизнь!» Центр повторного использования (Uuskasutuskeskus) призывает навести дома порядок и подарить новую жизнь ненужным вещам в хорошем состоянии. Вещи лежат дома без дела и ждут своего часа по разным причинам, но они еще могут принести много пользы. Давая хорошим вещам возможность обрести нового хозяина, каждый из нас делает маленькое доброе дело для окружающей среды.
Центр повторного использования призывает дать вещам новую жизнь и сделать доброе дело
Весенняя инфокампания Uuskasutuskeskus снова сфокусирована на вещах, отдаваемых в повторное использование. «История вещи начинается с того момента, как этот предмет попал в дом: его получили в подарок, купили в богатом на впечатления путешествии или приобрели по случаю какого-либо особого события. И потом вещь лежит без дела, а следующее особое событие может так и не наступить. В этом случае можно дать предмету еще один шанс продолжить свою особенную историю и порадовать кого-то другого», – объяснила исполнительный директор Центра повторного использования Диана Паакспуу.
Новую жизнь своим особенным вещам дарят певец и отец семейства Мартен Кунингас, олимпийская чемпионка и тренер Ирина Эмбрих, актриса Анне Веэсаар, певец Андреас Поом, а также актриса и дизайнер Карин Раск. Чтобы эти вещи принесли еще больше положительных эмоций, все они будут выставлены на благотворительный аукцион, весь полученный от которого доход будет направлен на поддержку различных организаций и инициатив, поддерживающих Украину.
На аукцион, который начнется через неделю на Facebook-странице Центра повторного использования, будет выставлен костюм в стиле дерби от отца Марта Поома, выбранного представителем семьи Андреаса Поома, а также эксклюзивные олимпийские часы Ирины Эмбрих, яркие толстовки времен группы Мартена Кунингаса Doktor Normal, одно из первых кимоно собственного бренда Карин Раск и любимые платья Анне Веэсаар, которые она больше не носит. Помимо упомянутых вещей, будут и другие интересные лоты, выставленные в благотворительных целях.
Нынешняя весна наглядно показала, что в сложной ситуации можно помогать разными способами и хорошие вещи, отданные в повторное использование, могут очень кому-то помочь. В эти месяцы одним из крупнейших проектов Uuskasutuskeskus по оказанию помощи стало обустройство – в сотрудничестве с городом Таллинном – временного магазина для бесплатного обслуживания украинских военных беженцев. «Мы будем рады с помощью весенней кампании привлечь внимание и к другим замечательным инициативам на благо Украины и поддержать их», – прокомментировала Паакспуу. Аукцион продлится две недели, 11–24 мая, на странице facebook.com/uuskasutus.
Вещам, которые вам больше не нужны, можно подарить новую жизнь, принеся их в магазины Uuskasutuskeskus во время их работы; в пункты приема в Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве, работающие в режиме 24/7 по системе самообслуживания; в шкафчики для вещей в крупных торговых центрах и универмагах в Таллинне и Тарту, а также в контейнеры в Виймси и волости Саку. В Таллинне, Тарту, Пярну и Пайде за мебелью и крупной бытовой техникой в хорошем состоянии можно бесплатно вызвать микроавтобус. Также микроавтобус Центра повторного использования проводит по всей Эстонии рейды по сбору вещей.