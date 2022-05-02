Эстонская сборная по хоккею проиграла Украине 0:8

Все попытки эстонской стороны забросить шайбу были отражены вратарем Дмитро Курбитским. Эстонские вратари Виллем-Хенрик Койтмаа и Хенрик Вирро отразили по 22 и 8 бросков соответственно.

Турнир выиграла Польша, одержав в решающей игре победу над Японией (2:0). В четвертой игре Польша набрала 11, Япония 9, Украина 7, Эстония 3 очка, а опустившаяся на следующий сезон в группу А второго дивизиона Сербия – 0 очков.