Эстонская сборная по хоккею заняла на чемпионате мира четвертое место, проиграв Украине со счетом 0:8 (0:1, 0:4, 0:3).
Эстонская сборная по хоккею проиграла Украине 0:8
Эстонская сборная по хоккею проиграла Украине 0:8
Голы забили игроки украинской сборной Игорь Мережко (1+2), Михайло Симчук (2+1), Александр Пересунко (2+1), Виталий Лялка (1+1), Вадим Мазур (1+1) и Евген Фадеев (1+1).
Все попытки эстонской стороны забросить шайбу были отражены вратарем Дмитро Курбитским. Эстонские вратари Виллем-Хенрик Койтмаа и Хенрик Вирро отразили по 22 и 8 бросков соответственно.
Турнир выиграла Польша, одержав в решающей игре победу над Японией (2:0). В четвертой игре Польша набрала 11, Япония 9, Украина 7, Эстония 3 очка, а опустившаяся на следующий сезон в группу А второго дивизиона Сербия – 0 очков.