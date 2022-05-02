В очередной раз сменился руководитель Департамента здоровья

«Департамент здоровья в последние годы пережил сложный кризисный период, и в связи с государственной реформой впереди также уникальный период. На этапе изменений и слияний я могу быть лидером, который объединяет и вовлекает стороны - так мы сможем обеспечить наилучшие услуги обществу и создать организацию, в которой объединены самые сильные стороны из разных областей», — сказала Биргит Лао.

Биргит Лао имеет большой управленческий опыт в сфере образования. Во время работы на посту спецпосланника по вопросам образования в ее сферу деятельности входили реклама и экспорт эстонского образования. С 2014 года Лао руководила фондом Innove Foundation, который в 2020 году присоединился к Департаменту по образованию и молодежи. С 2006 по 2014 год Биргит Лао работала в Министерстве образования и науки заместителем главы отдела структурных фондов и руководителем отдела анализа.

Биргит Лао имеет степень бакалавра права Тартуского университета и степень магистра европейских исследований Тартуского университета. В настоящее время она учится на степень магистра в области образовательного предпринимательства в Университете Оулу.

Отборочная комиссия высших руководителей государственной службы при Государственной канцелярии в ноябре прошлого года объявила открытый конкурс на должность генерального директора Департамента здоровья. Срок полномочий руководителя государственной службы составляет пять лет.