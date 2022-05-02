Swedbank упрощает выбор пенсионного фонда второй ступени и процесс накопления

Пять лет назад Swedbank запустил единственный в Эстонии генерационный фонд K1990-1999, который в прошлом году стал самым результативным пенсионным фондом Эстонии. Фонд предназначен для людей, родившихся в 1990-х годах. Доля акций фонда и уровень риска меняются автоматически с течением времени. Это позволяет владельцам паёв фонда находиться в соответствующем возрасту пенсионном фонде в течение всего периода накопления пенсионного капитала. Этот подход был хорошо воспринят молодыми людьми, а те, кто родился раньше, спрашивали, почему для них нет такого удобного решения. С сегодняшнего дня аналогичная возможность будет открыта для тех, кто родился в 60-х, 70-х и 80-х годах.

«Цель изменений – помочь людям копить деньги в подходящий для них фонд на протяжении всего периода накопления. Однако, несмотря на рекомендации копить в фонде, соответствующем возрасту, значительное число людей находятся либо в слишком консервативном, либо в рискованном фонде. Оба варианта несут значительный риск. Молодой человек, который проводит много лет в консервативном фонде, упускает рост фондовых рынков, а пенсионер или пожилой человек, который проводит годы в рискованном фонде, рискует возможным сокращением накопленных пенсионных активов в тот момент, когда может понадобиться использовать накопленное», – говорит руководитель Swedbank Investeerimisfondid AS Аге Петтер.

Текущие фонды К30, К60 и К100 имеют фиксированную долю акций с максимальным значением 30%, 60% и 100% соответственно. Новые генерационные фонды учитывают инвестиционный период второй ступени для людей, родившихся в определённом десятилетии. Изначально фондовый риск максимален и будет снижаться со временем, по мере приближения пенсионного возраста.

«Генерационные фонды используются и в соседних странах – в Швеции, Латвии и Литве, и наиболее распространёнными являются фонды для каждого десятилетия. Причины те же, что и у нас – люди сами не склонны переходить в нужный фонд, соответствующий периоду накопления. Переход на генерационные фонды гарантирует, что человеку, который находится в фонде, не придётся самому менять фонд. Человек будет находиться в фонде с наиболее подходящим для него риском и доходностью в любое время, в зависимости от возраста», – добавила Петтер.

Фонд K100 станет генерационным фондом Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89.

Фонд K60 станет генерационным фондом Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79.

Фонд K30 станет генерационным фондом Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69.

Фонд K10 подходит для тех, кто родился в 1950-х годах, и не станет генерационным фондом, поскольку люди, родившиеся в этом десятилетии, уже достигли пенсионного возраста или приближаются к нему, и консервативная стратегия фонда для них подходит. Изменится только название фонда K10, новым названием станет Пенсионный фонд Swedbank Консервативный.

Новые генерационные фонды по-прежнему будут активно управляемыми фондами, и их целью будет рост благосостояния инвесторов на финансовых рынках в соответствии с принципами ответственного инвестирования.

Фонды K30, K60 и K100 будут преобразованы в генерационные фонды в течение 2022 года, в течение нескольких месяцев, в соответствии с концепцией портфельного управляющего, чтобы избежать значительного единовременного изменения уровня риска в фондах.

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