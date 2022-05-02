Член украинской общины: 9 мая – это не про «освободителей», а про жертвы и разрушения

«Прежде всего, Вторая мировая война не закончилась 9 мая, а закончились лишь боевые действия в Европе. Если быть точным, то датой окончания войны в Европе считается 8 мая - после акта безоговорочной капитуляции нацистской Германии.

Так или иначе, для всех европейцев 8 и 9 мая являются Днями памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне. Но в контексте политики кремлевского режима, 9 мая с каждым годом все больше превращается в некий перформенс, где жертвы и герои войны превратились лишь в атрибутивные декорации для продвижения идеологии реваншизма "униженной распадом СССР" путинской России.

Результатом таких помпезных поминок своих дедов стало поколение, которому по большому счету нет дела до страданий и лишений Второй мировой войны, через которые прошли их предки.

В извращенном мире "победобесия", для миллионов россиян война стала самоцелью. Они уверены в непобедимости российской армии. Уверены в том, что никто и ничто не может оказать сопротивление России, и все ее политические цели будут решены в результате молниеносной "спецоперации" по уничтожению "кучки нацистов/фашистов в любой стране (выберите из списка)".

В Эстонии, и не только в нашей стране, от некоторых политиков звучит такая себе мирная риторика - примирение воюющих сторон любой ценой. По сути, это уравнивание агрессора и объект агрессии и призыв к капитуляции. Такая мирная риторика выглядит обычным политическим лицемерием, желанием усидеть на двух стульях: с одной стороны, казаться нейтральным сочувствующим, с другой – уйти от необходимости назвать Россию агрессором, а Украину жертвой этой агрессии.

Очевидно, что оседлавшие миротворческую позицию эстонские политики: а) пытаются заигрывать со своим инфицированным кремлевской пропагандой электоратом, б) на всякий случай не разрывать контакты с РФ.