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Стало известно, что Путин подарил Валиевой

rus.postimees.ee
Стало известно, что Путин подарил Валиевой
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Владимир Путин, Камила Валиева.
Владимир Путин, Камила Валиева. Фото: Mikhail Klimentyev/Mikhail Klimentyev/TASS

26 апреля президент РФ Владимир Путин провел прием в честь спортсменов-олимпийцев. Им были вручены государственные награды.

В день мероприятия российская фигуристка Камила Валиева отмечала свое 16-летие. В прошлом сезоне она выиграла чемпионат России и Европы. Спортсменка превзошла мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по их сумме. На Зимней олимпиаде в Пекине она угодила в допинговый скандал – разбирательство длится до сих пор.

На приеме Путин преподнес фигуристке подарок ко дню рождения. Он подарил ей шкатулку с платком.

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