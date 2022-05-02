Стало известно, что Путин подарил Валиевой

В день мероприятия российская фигуристка Камила Валиева отмечала свое 16-летие. В прошлом сезоне она выиграла чемпионат России и Европы. Спортсменка превзошла мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по их сумме. На Зимней олимпиаде в Пекине она угодила в допинговый скандал – разбирательство длится до сих пор.