26 апреля президент РФ Владимир Путин провел прием в честь спортсменов-олимпийцев. Им были вручены государственные награды.
Стало известно, что Путин подарил Валиевой
Стало известно, что Путин подарил Валиевой
В день мероприятия российская фигуристка Камила Валиева отмечала свое 16-летие. В прошлом сезоне она выиграла чемпионат России и Европы. Спортсменка превзошла мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по их сумме. На Зимней олимпиаде в Пекине она угодила в допинговый скандал – разбирательство длится до сих пор.
На приеме Путин преподнес фигуристке подарок ко дню рождения. Он подарил ей шкатулку с платком.