Команда по Доте-2 разорвала контракт с россиянином, нарисовавшим «Z» во время турнира

Инцидент случился перед матчем, когда спортсмены развлекались в ожидании битвы. Через несколько секунд литера была закрашена, однако это не спасло команду от дисквалификации.

Virtus.pro напомнила, что у любых поступков есть последствия, независимо от того, были ли эти действия умышленными или нет. Также в команде обратили внимание, что они категорически против разжигания ненависти в киберспорте. Именно поэтому у Virtus.pro нет другого выхода, как прекратить с Иваном любые отношения.

"Клуб разрывает контракт с Иваном за действия, которые недостойны профессионала. Его действия привели к дисквалификации команды с турнира и нанесли колоссальный вред отношениям клуба с международным киберспортивным сообществом", – говорится в сообщении.

Позже в комментариях одному из болельщиков Москаленко заявил, что случайно нарисовал именно эту букву.