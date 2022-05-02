Российская команда Virtus.pro разорвала контракт со своим игроком по Dota 2 Иваном Москаленко по прозвищу Pure, сообщает Obozrevatel.com со ссылкой на сайт команды. Москаленко в официальной игре против Mind Games в DPC-лиге Восточной Европы нарисовал букву Z на мини-карте.
Команда по Доте-2 разорвала контракт с россиянином, нарисовавшим «Z» во время турнира
Инцидент случился перед матчем, когда спортсмены развлекались в ожидании битвы. Через несколько секунд литера была закрашена, однако это не спасло команду от дисквалификации.
Virtus.pro напомнила, что у любых поступков есть последствия, независимо от того, были ли эти действия умышленными или нет. Также в команде обратили внимание, что они категорически против разжигания ненависти в киберспорте. Именно поэтому у Virtus.pro нет другого выхода, как прекратить с Иваном любые отношения.
"Клуб разрывает контракт с Иваном за действия, которые недостойны профессионала. Его действия привели к дисквалификации команды с турнира и нанесли колоссальный вред отношениям клуба с международным киберспортивным сообществом", – говорится в сообщении.
Позже в комментариях одному из болельщиков Москаленко заявил, что случайно нарисовал именно эту букву.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский олимпийский чемпион Токио-2020 Евгений Рылов получил получил дисквалификацию от Международной федерации плавания (FINA). 25-летний спортсмен понес наказание за участие в митинге-концерте в Лужниках "Za мир", который прошел 18 марта с участием Владимира Путина.