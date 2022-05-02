Торговая сеть Lidl планирует построить в Выру магазин на двух участках недвижимости, расположенных напротив Coop Maximarket, о чем имеется предварительная договоренность. Выруская городская управа также инициировала составление детальной планировки участков по Луха, 12 и Юри, 82.
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Lidl обостряет борьбу на рынке: новый магазин запланирован по соседству с конкурентом
Lidl обостряет борьбу на рынке: новый магазин запланирован по соседству с конкурентом
«У нас далеко идущие планы расширения в Эстонии, но мы просим понять, что из-за конкуренции и в связи с политикой компании мы не хотим подробно комментировать эти планы», — сказала специалист по связям с общественностью Lidl Eesti OÜ Яника Яаго. Однако она подтвердила, что интерес к магазинам и продуктам Lidl во всей Эстонии очень высок.
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