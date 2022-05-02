Lidl обостряет борьбу на рынке: новый магазин запланирован по соседству с конкурентом

«У нас далеко идущие планы расширения в Эстонии, но мы просим понять, что из-за конкуренции и в связи с политикой компании мы не хотим подробно комментировать эти планы», — сказала специалист по связям с общественностью Lidl Eesti OÜ Яника Яаго. Однако она подтвердила, что интерес к магазинам и продуктам Lidl во всей Эстонии очень высок.