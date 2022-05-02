Пн, 2.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Lidl обостряет борьбу на рынке: новый магазин запланирован по соседству с конкурентом

Томи Салувеэр
Lidl обостряет борьбу на рынке: новый магазин запланирован по соседству с конкурентом
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Lidl планирует открыть магазин в Выру
Lidl планирует открыть магазин в Выру Фото: Arvo Meeks

Торговая сеть Lidl планирует построить в Выру магазин на двух участках недвижимости, расположенных напротив Coop Maximarket, о чем имеется предварительная договоренность. Выруская городская управа также инициировала составление детальной планировки участков по Луха, 12 и Юри, 82.

«У нас далеко идущие планы расширения в Эстонии, но мы просим понять, что из-за конкуренции и в связи с политикой компании мы не хотим подробно комментировать эти планы», — сказала специалист по связям с общественностью Lidl Eesti OÜ Яника Яаго. Однако она подтвердила, что интерес к магазинам и продуктам Lidl во всей Эстонии очень высок.

«Выру — центр региона, и хотя магазинов в городе уже достаточно, бизнес вероятно, видит на этом рынке пространство для развития. Происходит естественная конкуренция», — прокомментировал план прихода торговой сети мэр города Выру Анти Аллас.

Ключевые слова
Наверх